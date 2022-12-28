Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 74,18 (+1,56) Инвестиции, 27 дек, 19:16
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 69,93 (+1,49) Инвестиции, 27 дек, 19:16
Инвесторы подали в суд на криптобиржу Gemini за мошенничество Крипто, 14:27
Япония впервые за полгода получит партию сырой нефти из России Бизнес, 14:21
Кремль пообещал новогоднее поздравление от Путина без изменений формата Общество, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:13
В РПЦ пообещали поддержать решивших переехать в Россию африканских буров Общество, 14:11
Мыскина словами «вообще огонь» оценила игру Дзюбы в теннис Спорт, 14:07
В России решили создать сертификаты для борцов за кибербезопасность Технологии и медиа, 14:06
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
ЦБ указал на отсутствие гарантий разморозки активов при наличии лицензий Инвестиции, 14:02
«Аэрофлот» потребует сократить экипажи в самолетах Ту-214 Бизнес, 14:02
Песков сообщил об отмене визита Путина в Псков из-за погоды Политика, 14:01
В 2023 году бизнесу придется увеличить расходы на защиту своих ИТ-систем Pro, 14:01
Федун заявил о попытках РФС «зацепиться в УЕФА» перед уходом в Азию Спорт, 13:38
Кремль отверг «планы мира» от Украины без признания «сегодняшних реалий» Политика, 13:37
Хуснуллин заявил о возможной корректировке льготной ипотеки в 2023 году Экономика, 13:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Следующий год — 2023-й — должен стать решающим в конфликте с Россией, известны риски, которые могут возникнуть на поле боя зимой, и что нужно делать весной, заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении. Его текст приводится на сайте главы государства.

Он отметил, что в следующем году гражданам Украины необходимо сохранить общее понимание национальных целей, а именно восстановление Украины, возвращение украинцев домой, сближение государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире.

В начале декабря Зеленский предположил, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал украинский президент в видеообращении в Politico, где он возглавил рейтинг наиболее влиятельных личностей Европы 2022 года.

Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о планах России на 2023 год, заявлял, что военная операция продолжится, пока не будут выполнены все поставленные задачи. «Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря.

Ранее в Кремле отмечали «существенное продвижение» в демилитаризации Украины, что Россия ставила целью спецоперации. «Можно констатировать здесь существенное продвижение в демилитаризации», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о том, что «украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется».

Читайте на РБК Pro
Возможно ли дальнейшее падение рубля в 2023 году
Антидепресс-Санта: спрос на услуги психологов сильно вырос за год
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине 2023 год
Материалы по теме
Маск назвал прогнозы Медведева «самыми абсурдными» из слышанных им
Политика
«Не переживайте, будет нормально» — Лукашенко дал прогноз на 2023 год
Политика
Маск назвал «эпичными» прогнозы Медведева на 2023 год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter