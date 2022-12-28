Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Следующий год — 2023-й — должен стать решающим в конфликте с Россией, известны риски, которые могут возникнуть на поле боя зимой, и что нужно делать весной, заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении. Его текст приводится на сайте главы государства.

Он отметил, что в следующем году гражданам Украины необходимо сохранить общее понимание национальных целей, а именно восстановление Украины, возвращение украинцев домой, сближение государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире.

В начале декабря Зеленский предположил, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал украинский президент в видеообращении в Politico, где он возглавил рейтинг наиболее влиятельных личностей Европы 2022 года.

Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о планах России на 2023 год, заявлял, что военная операция продолжится, пока не будут выполнены все поставленные задачи. «Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря.

Ранее в Кремле отмечали «существенное продвижение» в демилитаризации Украины, что Россия ставила целью спецоперации. «Можно констатировать здесь существенное продвижение в демилитаризации», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о том, что «украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется».