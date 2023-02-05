Арестович: некоторых неприятностей ВСУ в Донбассе в ближайшие два месяца не избежать

Арестович заявил о «неприятностях» для ВСУ в Донбассе в ближайшие месяцы

Алексей Арестович (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В ближайшие два месяца российская армия может взять под контроль всю территорию ДНР, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (ведущий канала юрист Марк Фейгин внесен российским Минюстом в реестр иностранных агентов).

«Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — сказал Арестович, анализируя карту военных действий на Украине.

4 февраля Минобороны России сообщило, что на донецком направлении в ходе наступления российскими войсками были заняты более выгодные позиции, в результате артиллерийского огня и войсковых действий убиты до 60 украинских военных, уничтожены три боевые бронемашины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б» и другая военная техника ВСУ. Также были разрушены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

21 января Арестович заявил, что Киев может проиграть в военной операции, если в украинском обществе и политике начнут «грызться друг с другом».