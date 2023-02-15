Reuters узнал детали санкций ЕС против Тинькофф Банка и Альфа-банка

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Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС исключить еще четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк, из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Четвертый банк агентство не называет.

Ранее о том, что ЕС в рамках десятого пакета санкций намерен внести в санкционный список Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, а также российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщал Bloomberg.

По данным Reuters, под новые санкции могут попасть российская резина и асфальт, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве. Помимо этого, страны ЕС намерены запретить вещание арабской службы телеканала RT, усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизионных камер, транспортных средств и ужесточить контроль над продажей спутниковых данных в Китай, которые, по словам источников, рискуют быть переданными Москве.

ЕК также предложила ввести дополнительные санкции на европейские совместные предприятия с Россией и ввести дополнительные обязательства по отчетности, чтобы лучше отслеживать российские активы в Европе, рассказали источники Reuters. По их словам, к настоящему времени ЕС уже арестовал активы российского центрального банка на сумму около €33,8 млрд.

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