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RMF узнала об угрозе Польши заблокировать новые санкции против России

RMF: Польша пригрозила заблокировать новые санкции ЕС против России из-за исключений
Страны ЕС договорились принять санкции против России к 24 февраля, однако Польша недовольна их мягкостью. В частности, Германия и Италия хотят послаблений и облегченного импорта каучука для автопромышленности
Рабочие на производстве по выпуску каучука
Рабочие на производстве по выпуску каучука (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Польша недовольна предложенными санкциями против России, считая меры слишком мягкими, и может заблокировать десятый пакет ограничений, если ей не пойдут на уступки, заявил радиостанции RMF FM высокопоставленный польский дипломат.

«Мы очень принципиально ставим свои требования об усилении санкций», — подчеркнул собеседник радиостанции.

Германия инициировала включение в план санкций десять исключений, тогда как Польша хочет ограничений против «Росатома», импорта российских алмазов, а также физлиц и организаций, ответственных за «депортацию украинских детей», пишет RMF. Еще одним требованием Варшавы стало введение квоты на импорт каучука, тогда как Италия и Германия заявляют о необходимости этого ресурса для производства шин.

«Если мы всегда будем соглашаться на послабления и ослабления санкций, в итоге окажется, что санкционного пакета больше не будет», — пояснил источник.

Позиция Польши вызвала критику в остальных странах Европы. «Было бы очень плохо, если бы мы не договорились из-за «ястребов», — рассказал RMF дипломат страны, выступающей за более мягкий вариант санкций. По данным радиостанции, с польскими властями связывались руководитель аппарата главы Еврокомиссии и министры нескольких европейских стран.

Другой дипломат из крупной страны Евросоюза заявил RMF FM, что понять позицию Польши трудно, поскольку если санкции в самом деле окажутся заблокированы, это «подсветит» разногласия в европейских странах и «порадует Путина».

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Представители стран — членов Евросоюза ранее обязались согласовать санкции к 24 февраля, в Еврокомиссии планировали к этой дате утвердить новые ограничения в письменной форме. Польская сторона публично говорила о разочаровании предложенными мерами. «Это ниже наших ожиданий», — сказал посол Польши в ЕС Анджей Садось. Он напомнил о просьбе Украины включить санкции против «Росатома», поддержанное Польшей.

Против ограничений атомной отрасли выступают несколько стран, прежде всего — Венгрия. На ее территории находится объект «Росатома» — АЭС «Пакш», производящий половину электроэнергии в стране, рассказывал Politico источник.

«Мы убеждены, что атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры. «Росатом» работает по всему миру прозрачно, в интересах клиентов и партнеров и с неукоснительным соблюдением международных обязательств и национального законодательства», — заявили в «Росатоме» после введения украинских санкций против компании.

США и Украина обвиняют российскую сторону в принудительной депортации населения с начала военной операции. В июне украинская Генпрокуратура сообщала о расследовании более 20 дел о депортации украинцев, в том числе изучении заявлений о насильственном вывозе в Россию более 210 тыс. детей. Россия обвинения отвергает и называет их абсурдными.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Польша Германия Италия санкции ЕС Росатом Каучук
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