Лукашенко заявил о сговоре, предательстве и подкупе при похищении Мадуро

Операция по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала успешной из-за предательства и подкупа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — уверен он
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Спецслужбам Соединенных Штатов удалось вывезти из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро благодаря подкупу, предательству и сговору, в котором участвовали как военные, как и гражданские лица.

Об этом, как сообщает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения премий в Минске.

«Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также назвал народ Венесуэлы дружеским, который помог Белоруссии в трудное время. «Во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго», — пояснил президент.

Он также предсказал, что в случае начала наземной операции США в Венесуэле, она станет для Америки вторым Вьетнамом и не принесет успеха.

Материал дополняется

Персоны
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Определите свой тип лидерства
