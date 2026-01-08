Лукашенко заявил о сговоре, предательстве и подкупе при похищении Мадуро
Спецслужбам Соединенных Штатов удалось вывезти из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро благодаря подкупу, предательству и сговору, в котором участвовали как военные, как и гражданские лица.
Об этом, как сообщает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения премий в Минске.
«Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко также назвал народ Венесуэлы дружеским, который помог Белоруссии в трудное время. «Во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго», — пояснил президент.
Он также предсказал, что в случае начала наземной операции США в Венесуэле, она станет для Америки вторым Вьетнамом и не принесет успеха.
Материал дополняется
