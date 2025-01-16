Венгрия выступила за консультации с Трампом перед продлением санкций ЕС

Янош Бока (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Венгрия пока не приняла решения о поддержке продления санкций Европейского союза против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление перед журналистами венгерского министра по делам Евросоюза Яноша Боки.

ЕС должен принять решение только после консультаций с будущей администрацией Трампа, заявил министр.

«Я думаю, что прежде чем мы примем решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, следует спросить у будущей администрации США, как она видит будущее режима санкций», — сказал Бока журналистам в Брюсселе.

«Пока нет решения о позиции Венгрии», — добавил он.

С 2022 года ЕС утвердил 15 пакетов санкций против России и работает над 16-м пакетом мер. Санкции, требующие решения о продлении, касаются различных секторов экономики, а также замораживания активов Центрального банка России, уточнил Бока.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, для этого требуется единогласное решение всех 27 стран-членов союза.

Венгрия поддерживает более тесные экономические и политические отношения с Россией по сравнению с другими странами ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал за отмену санкций против России и препятствовал инициативам ЕС по поддержке Украины.

Он также высказывался в поддержку избранного президента США Дональда Трампа, отмечая, что республиканец разделяет его позицию о необходимости мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Премьер предупреждал, что после прихода Трампа к власти Европа не сможет в одиночку «оставаться сторонницей войны».