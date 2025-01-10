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Война санкций ,  
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Шмыгаль назвал последствия остановки Украиной транзита нефти по «Дружбе»

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Война санкций
Украина нарушит договоренности с ЕС, прекратив поставки российской нефти по «Дружбе» в Европу. С 1 января был остановлен транзит российского газа, так как истек срок действия соответствующего соглашения
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Остановка Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу будет нарушением договоренностей с ЕС, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Верховной раде, передает «Интерфакс-Украина».

«Транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также отвечает условиям шестого пакета санкций ЕС», — сказал премьер. Остановка прокачки будет нарушением вышеназванных договора и соглашения.

Если Киев нарушит обязательства, то его могут привлечь к ответственности в рамках международного арбитража Вена, Братислава и Прага, которым нефть поступает по южной ветке «Дружбы», идущей через Украину. По северной ветке, которая идет в Польшу и Германию из Белоруссии, прокачка российской нефти остановлена, по ней в ЕС поступает казахстанская нефть. Согласно шестому пакету санкций ЕС, на поставки нефти в союз морским путем введено эмбарго.

С 1 января прекратился транзит газа в Европу через Украину в связи с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российская компания сообщала, что оказалась лишена «технической и юридической возможности» подавать газ «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения».

Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европу являются США.

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Фото:Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press

Еврокомиссия 1 января сообщила, что «благодаря эффективной подготовительной работе и координации в регионе и за его пределами проблем с безопасностью поставок» газа на фоне прекращения транзита нет. Но о трудностях на фоне остановки поставок заявили Венгрия, Словакия (ее премьер-министр Роберт Фицо в декабре даже приезжал в Россию для обсуждения газового вопроса с президентом Владимиром Путиным), а также не являющаяся членом ЕС Молдавия и непризнанное Приднестровье.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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