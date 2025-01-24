Венгрия потребовала гарантий, что ей не будут вредить санкции ЕС

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Будапешт требует гарантий энергетической безопасности в условиях антироссийских санкций Евросоюза и действий Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фоне обсуждений с коллегами из стран ЕС продления ограничительных мер против России еще на полгода.

«Нужно было нажать на ручной тормоз и дать понять, что Венгрия не может проводить политику санкций, наносящих экономический ущерб, и в то же время снисходительно относиться к действиям Украины, которые подрывают энергетическую безопасность Центральной Европы», — заявил он в своем видеообращении в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена), передает местный телеканал Hír TV.

Сийярто также отметил, что ущерб, который был нанесен Венгрии санкциями Евросоюза против России, составляет более $19 млрд, а если санкционные меры продлят, то страна может потерять еще больше.

Европейский союз с 2022 года утвердил 15 пакетов санкций против России и работает над 16-м пакетом мер. ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, в следующий раз голосование должно состояться 31 января. Однако требуется единогласное решение всех 27 стран — членов союза. Сейчас продление может не пройти из-за позиции Венгрии, опасаются в ЕС, писала Financial Times.

Кроме этого, действия Киева ставят Будапешт под угрозу. Глава венгерского МИДа напомнил о росте цен на газ во всей Центральной Европе после прекращения транзита газа через Украину российским «Газпромом» с 1 января 2025 года.

Это произошло из-за неоднократного отказа Киева продлевать контракт. Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия, Венгрия и Словакия.

Сийярто также напомнил об атаках украинских беспилотников 11 января на трубопровод «Турецкий поток», который в настоящее время гарантирует Венгрии безопасность энергоснабжения в области природного газа.

Российская сторона требует отменить западные санкции, называет их нелегитимными и неэффективными. По мнению президента Владимира Путина, ограничения останутся надолго.