Bloomberg узнал о попытках ЕС предотвратить отмену санкций против России

Санкции ЕС продляются голосованием каждые полгода, Венгрия задумалась над тем, чтобы 31 января помешать пролонгации в зависимости от позиции США. Трамп говорил, что ограничения сохранятся или даже ужесточатся до сделки

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Послы стран Евросоюза в ближайшие дни несколько раз соберутся для поиска возможностей продлить санкции против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Если на этой неделе договориться не получится, вопрос передадут на рассмотрение министров иностранных дел, которые должны встретиться в Брюсселе в понедельник, 27 января, рассказали источники. Со слов одного из них, сейчас у ЕС нет «плана Б» для продления санкций, если Венгрия не изменит свою позицию.

Европейские ограничения подлежат продлению каждые полгода, в следующий раз голосование должно состояться 31 января. Для продления необходимо согласие всех стран союза.

Венгерский премьер Виктор Орбан в январе призвал отменить санкции против России. По его мнению, 15 пакетов ограничений наносят вред европейской экономике. «До этого еще далеко, но нам нужно над этим работать», — добавил он.

В Будапеште еще не определились, поддерживать ли очередное продление санкций. «Я думаю, что прежде, чем мы примем решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, следует спросить у будущей администрации США, как она видит будущее режима санкций», — объяснил министр по делам Евросоюза Янош Бока.

Руководство Евросоюза настаивает на продлении ограничений до переговоров по российско-украинскому конфликту, поскольку они остаются рычагом для давления на Москву. «Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции» при преждевременной отмене ограничений, считает верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Трамп намерен сохранить экономическое давление до достижения сделки, он также не исключил ужесточения санкций для давления на Россию. «Очень сложно достичь соглашения или договоренности, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов», — сказал госсекретарь Марко Рубио.

Российская сторона требует отменить западные санкции, называет их нелегитимными и неэффективными. По мнению президента Владимира Путина, ограничения останутся надолго.