Орбан назвал Украине условия продления санкций против России
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что согласится на продление антироссийских санкций, только если Киев выполнит нескольких условий. Среди них он назвал в том числе возобновление транзита российского газа. Об этом Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth.
Всего премьер Венгрии назвал три условия, которые должны выполнить украинские власти «если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России» (цитата по ТАСС).
Во-первых, нужно восстановить транзит газа из России, во-вторых, прекратить нападения на газопровод «Турецкий поток» и, в-третьих, не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию. Орбан подчеркнул, что без выполнения этих условий «санкции, решение по которым должно быть принято через неделю, продлены не будут».
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