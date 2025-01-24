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Война санкций ,  
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Орбан назвал Украине условия продления санкций против России

Сюжет
Война санкций
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украине нужно выполнить три условия, чтобы продлить антироссийские санкции. В числе этих условий — возобновление транзита газа из России и прекращение нападений на «Турецкий поток».
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что согласится на продление антироссийских санкций, только если Киев выполнит нескольких условий. Среди них он назвал в том числе возобновление транзита российского газа. Об этом Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Всего премьер Венгрии назвал  три условия, которые должны выполнить украинские власти «если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России» (цитата по ТАСС).

Во-первых, нужно восстановить транзит газа из России, во-вторых, прекратить нападения на газопровод «Турецкий поток» и, в-третьих, не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию. Орбан подчеркнул, что без выполнения этих условий «санкции, решение по которым должно быть принято через неделю, продлены не будут».

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Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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