Орбан: пришло время выбросить в окно санкции против России

Орбан заявил, что пришло время выбросить в окно санкции против России

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Страны ЕС должны отменить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Bloomberg.

Это связано с тем, что администрация избранного президента США Дональда Трампа готова со следующей недели открыть «новую эру», заявил Орбан.

По его словам, пришло время «выбросить санкции в окно». Также нужно «создать с русскими отношения, свободные от санкций», добавил он.

ЕС должен продлить санкции против России, но теперь продление может не пройти из-за позиции Венгрии, опасаются в объединении, писал FT. В ЕС рассматривают из-за позиции Венгрии запасной план с участием короля Бельгии, который может заблокировать выдачу замороженных активов России, писало издание.

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