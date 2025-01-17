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Политика ,  
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Орбан заявил, что пришло время выбросить в окно санкции против России

Орбан: пришло время выбросить в окно санкции против России
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Страны ЕС должны отменить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Bloomberg.

Это связано с тем, что администрация избранного президента США Дональда Трампа готова со следующей недели открыть «новую эру», заявил Орбан.

По его словам, пришло время «выбросить санкции в окно». Также нужно «создать с русскими отношения, свободные от санкций», добавил он.

FT узнал о плане ЕС сохранить санкций против России с помощью короля
Политика
Фото: Carl Court / Getty Images

ЕС должен продлить санкции против России, но теперь продление может не пройти из-за позиции Венгрии, опасаются в объединении, писал FT.  В ЕС рассматривают из-за позиции Венгрии запасной план с участием короля Бельгии, который может заблокировать выдачу замороженных активов России, писало издание.

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