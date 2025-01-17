Орбан заявил, что пришло время выбросить в окно санкции против России
Страны ЕС должны отменить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Bloomberg.
Это связано с тем, что администрация избранного президента США Дональда Трампа готова со следующей недели открыть «новую эру», заявил Орбан.
По его словам, пришло время «выбросить санкции в окно». Также нужно «создать с русскими отношения, свободные от санкций», добавил он.
ЕС должен продлить санкции против России, но теперь продление может не пройти из-за позиции Венгрии, опасаются в объединении, писал FT. В ЕС рассматривают из-за позиции Венгрии запасной план с участием короля Бельгии, который может заблокировать выдачу замороженных активов России, писало издание.
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