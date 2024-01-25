Оренбургские власти опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Губернатор Оренбуржья сообщал, что погибшие летчики служили в оренбургском военно-транспортном полку. Командир воздушного судна Станислав Беззубкин — уроженец Тамбова

Фото: ТАСС

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области:

командир Беззубкин;

помощник командира Чмирев;

штурман Высокин;

бортинженер Пилуев;

борттехник Житенев;

бортрадист Саблинский.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщал, что в катастрофе погибли летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Станислав Беззубкин — уроженец Тамбова, говорил глава области Максим Егоров.

По данным Минобороны, на борту, помимо шестерых членов экипажа, были также 65 украинских военнопленных и трое сопровождающих, все они погибли. Список с именами украинских пленных публиковала главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян. Украинские журналисты сообщали, что часть людей из этого перечня были обменяны ранее, но Симоньян назвала эту информацию вбросом. По ее словам, список пленных был согласован Киевом за три дня до крушения самолета 24 января.

Российское Минобороны заявило, что Ил-76 сбили из зенитно-ракетного комплекса, находящегося в Харьковской области. МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в день катастрофы должен был пройти обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «192 на 192»: на Ил-76 находилась одна группа, а остальных отправили на втором самолете, который развернули после крушения. Как заявило военное ведомство, Украина знала, что перевозка пленных осуществляется военно-транспортной авиацией. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН.

В военной разведке Украины заявили, что страну не проинформировали о маршрутах и формах их доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет требовать международного расследования. По данным источников «РБК-Украина», из-за катастрофы президент отменил поездку в центральные регионы страны и запретил назначать встречи для поздравлений с его днем рождения (25 января Зеленскому исполняется 46 лет).