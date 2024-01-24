Губернатор рассказал о командире сбитого под Белгородом Ил-76

Это уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, рассказал губернатор региона. Москва возложила вину за крушение самолета на Киев

Командиром разбившегося Ил-76 был Станислав Беззубкин, уроженец Тамбова, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — отметил глава региона. По данным телеграм-канала Mash, Беззубкин ранее служил в Сирии и участвовал в тушении лесных пожаров в Турции.

Губернатор принес соболезнования родным и близким командира.

Власти Оренбуржья ранее сообщили, что на борту были летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января около 11:00. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли.

МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных.

В Главном управлении разведки (ГУР) Украины, в свою очередь, заявили, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».