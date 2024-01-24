Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76

Летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку, погибли в результате крушения Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.

«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Самолет военно-транспортной авиации России, перевозивший украинских военнопленных для обмена, был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью. Погибли все», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что экипаж самолета увел опасность от мирных граждан. «Это поступок настоящих героев. Они доказали, что человеческая жизнь имеет огромную ценность для наших военных. Для врагов же она — даже жизнь своих — ничего не стоит», — добавил Паслер.

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