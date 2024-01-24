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Военная операция на Украине ,  
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Разведка Украины заявила об отсутствии данных о пленных на борту Ил-76

Разведка Украины заявила об отсутствии данных о пленных на борту Ил-76
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Военная операция на Украине
Главное управление разведки Украины заявило об отсутствии данных о пленных на борту разбившегося Ил-76 и возложило ответственность за их безопасность на Москву. Россия назвала атаку на самолет терактом
Обстановка на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области
Обстановка на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области (Фото: ТАСС)

Главное управление разведки (ГУР) Украины не имеет данных по поводу того, кто и в каком количестве находился на борту военного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена», — заявили в ГУР.

Крушение Ил-76 с пленными ВСУ в Белгородской области. Что известно
Политика
Фото:ТАСС

В ведомстве утверждают, что сообщили о своевременной доставке пленных в заранее согласованное место для обмена и заявили, что безопасность украинских солдат должна была обеспечить российская сторона.

«Украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных», — заявили в ведомстве.

Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена, считают в министерстве. Там также предположили, что «речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации на Украине и ослабления международной поддержки нашего государства».

Через несколько часов после крушения самолета Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия «отслеживает точки запуска ракет и принимает меры к уничтожению средств их доставки». Ил-76 в заявлении украинского Генштаба не упоминался.

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Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января около 11:00. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих.

Как выглядит место крушения самолета Ил-76 с военнопленными. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T. Он также уточнил, что Киев знал детали предстоящего обмена пленными, в том числе о способе их доставки.

МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину, назвал этот инцидент террористическим актом и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных лиц.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Белгородская область Ил-76 Минобороны Украины Военная операция на Украине обмен пленными
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