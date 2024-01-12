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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал, как Россия готовится ответить на конфискацию ее активов

Bloomberg: Россия готовится к судебной тяжбе из-за планов Запада изъять активы
Сюжет
Война санкций
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы помешать попыткам США или ЕС конфисковать часть замороженных активов своего ЦБ в пользу Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, власти, изучающие возможность конфискации российских активов, пришли к выводу, что это маловероятно. Несмотря на это, российский Центробанк «сейчас близок к соглашению» с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае судебного разбирательства, сообщает агентство.

Источники также рассказали, что власти собирают экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что конфискация активов повлечет за собой «очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется». «Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — подчеркивал он.

РБК направил запрос в ЦБ.

Материал дополняется
 

Теги
конфискация суд санкции ЦБ российские активы
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