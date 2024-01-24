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Военная операция на Украине ,  
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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76

Лавров: Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК. Лавров уточнил, что заседание состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).

Министр заявил, что Россия «устанавливает факты» авиакатастрофы. По его мнению, на созываемом заседании Совбеза Украина могла бы рассказать, как произошло крушение.

Лавров отметил, что сразу после того, как стало известно о падении самолета, украинская сторона сразу же заявила о своей «очередной победе». Однако после появления данных, что на борту были пленные украинские военнослужащие, «украинская пропаганда стала заметать под ковер» свои предыдущие заявления.

Россию, по словам министра, не сильно волнует, верит ли ей международное сообщество, под которым подразумеваются Запад и «англосаксы». «Правда глаза колет, поэтому они всячески уходят от разговора и ответа на прямые вопросы», — сказал он.

Украинская сторона знала, что в сбитом самолете находились военнопленные, уверен министр. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины подчеркивали, что у ведомства не было данных о том, кто находился на борту.

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Фото:ТАСС

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Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января около 11:00. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли.

МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных. Как сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, самолет был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T. Киев, по его словам, знал детали предстоящего обмена пленными, в том числе о способе их доставки.

В Главном управлении разведки МО Украины, в свою очередь, заявили, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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