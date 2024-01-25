Зеленский отменил поездку по Украине из-за крушения Ил-76

Зеленский сообщил, что Украина будет добиваться международного расследования. Россия возложила ответственность за катастрофу на Киев. По данным Минобороны, Ил-76 с украинскими пленными с применением зенитного ракетного комплекса

Владимир Зеленский (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в центральные регионы страны до выяснения обстоятельств крушения Ил-76, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в офисе президента и областных военных администрациях.

Кроме того, по данным издания, Зеленский запретил назначать встречи для поздравлений с его днем рождения. 25 января украинскому президенту исполняется 46 лет.

Комментируя катастрофу в ежевечернем видеообращении в телеграм-канале, Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании произошедшего. Президент заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главы СБУ Василия Малюка и других. По его словам, военная разведка «занимается выяснением судьбы всех пленных», а СБУ — расследованием обстоятельств.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. По данным Минобороны России, на борту были 74 человека: 65 пленных военных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.

По данным Минобороны, самолет был атакован из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. МИД России назвал произошедшее терактом и возложил ответственность на Украину. Как заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, 24 января должен был пройти обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «192 на 192»: на Ил-76 находились 65 человек, остальных отправили на втором самолете, который развернули после катастрофы; по его мнению, Ил-76 был сбит украинской стороной «для того, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию».

В военной разведке Украины подтвердили, что на среду был запланирован обмен пленными. При этом ведомство заявило, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах их доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». В разведке отметили, что не имеют данных о том, кто и в каком количестве находился на борту самолета.