Крушение Ил-76 с пленными ВСУ в Белгородской области. Что известно
В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев.
Что произошло
- Утром 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе региона и заявил, что выехал на место, где работают следователи и МЧС. Незадолго до этого глава области сообщал о ракетной опасности в Белгороде, которая была отменена спустя полчаса.
- О том, что в Белгородской области разбился Ил-76, изначально сообщал источник РБК, об этом также писали РЕН, «112» и Shot. В соцсетях начали распространяться видеоролики с предполагаемым моментом катастрофы.
- Крушение самолета позднее подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, это произошло в 11:15 мск, на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Ил-76 упал в поле, недалеко от населенного пункта, уточнил Гладков. Все находящиеся на борту погибли, добавил он.
- Самолет следовал по маршруту аэродром Чкаловский (Московская область) — Белгород и перевозил украинских военных для обмена, говорят в Минобороны.
- Минобороны назвало произошедшее терактом и обвинило в нем украинские власти. По данным ведомства, радиолокационные средства зафиксировали пуск двух украинских ракет с территории Харьковской области.
- Украинских пленных, которые находились на борту, должны были передать в рамках обмена во второй половине дня 24 января на пункте пропуска «Колотиловка» (находится на границе Белгородской области России и Сумской области Украины), заявили в министерстве.
Реакция и версии российских властей
- Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T, предположил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
- О том, что, судя по видео, наиболее вероятно, что самолет был сбит, говорят эксперты РБК.
- Экипаж успел доложить о «внешнем воздействии», «то, что самолет был сбит, это на 100% ясно, видно и понятно», сказал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обратиться к конгрессу США и немецкому бундестагу в связи с версией про удар по Ил-76 ракетами американского ЗРК Patriot или IRIS T производства Германии.
- Картаполов выразил мнение, что самолет был сбит для того, чтобы сорвать обмен пленными. По его словам, он планировался по формуле «192 на 192». Следом за разбившимся самолетом летел еще один Ил-76, но его развернули, сказал депутат. В Киеве подтвердили, что готовился обмен пленными.
- Главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале опубликовала список украинских пленных, которые находились на борту Ил-76. В нем 65 человек с именами, отчествами, фамилиями и годами рождения. Самым молодым пленным чуть более 20 лет, самым возрастным около 60 лет. 18 из 65 украинских пленных военнослужащих из опубликованного списка пассажиров были обменяны 3 января, пишут RTVI и несколько украинских СМИ.
- Замглавы Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев назвал героями российских летчиков.
- Украинские власти поставили под вопрос возможность любых договоренностей, сбив Ил-76, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Картаполов сказал, что «сегодня пока об обмене, видимо, речь идти не может». В то же время он заявил, что будет найден способ, «чтобы наших ребят вернуть». Участвующий в переговорах по обмену депутат Госдумы Шамсаил Саралиев позже подтвердил, что обмен не состоялся.
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