Крушение Ил-76 с пленными ВСУ в Белгородской области. Что известно

На борту находились 74 человека, включая 65 пленных украинских военнослужащих, все они погибли. Минобороны назвало произошедшее терактом и заявило, что Киев сбил самолет

Фото: ТАСС

В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев.

Что произошло

Утром 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе региона и заявил, что выехал на место, где работают следователи и МЧС. Незадолго до этого глава области сообщал о ракетной опасности в Белгороде, которая была отменена спустя полчаса.

О том, что в Белгородской области разбился Ил-76, изначально сообщал источник РБК, об этом также писали РЕН, «112» и Shot. В соцсетях начали распространяться видеоролики с предполагаемым моментом катастрофы.

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Крушение самолета позднее подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, это произошло в 11:15 мск, на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Ил-76 упал в поле, недалеко от населенного пункта, уточнил Гладков. Все находящиеся на борту погибли, добавил он.

Самолет следовал по маршруту аэродром Чкаловский (Московская область) — Белгород и перевозил украинских военных для обмена, говорят в Минобороны.

Минобороны назвало произошедшее терактом и обвинило в нем украинские власти. По данным ведомства, радиолокационные средства зафиксировали пуск двух украинских ракет с территории Харьковской области.

Украинских пленных, которые находились на борту, должны были передать в рамках обмена во второй половине дня 24 января на пункте пропуска «Колотиловка» (находится на границе Белгородской области России и Сумской области Украины), заявили в министерстве.

Реакция и версии российских властей