Появился список пленных ВСУ, летевших на сбитом Ил-76

В опубликованном Маргаритой Симоньян списке украинских военнопленных, находившихся на сбитом Ил-76, 65 имен. Минобороны сообщало, что на борту также находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все погибли

Фото: margaritasimonyan / Telegram Фото: margaritasimonyan / Telegram

На борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 находились 65 человек. Их список опубликовала главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

В списке 65 пунктов с именами, отчествами, фамилиями и годами рождения. Самым молодым пленным чуть более 20 лет, самым возрастным около 60 лет. Их везли для обмена, сообщало Минобороны.

Также на борту летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа, сообщало Минобороны. Их имена пока не опубликованы. Все летевшие на борту погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что первые тела погибших в авиакатастрофе были обнаружены в радиусе 1,5–2 км от места падения самолета. По данным канала, военные оцепили место крушения, на месте ЧП работает военная полиция.

Военно-транспортный самолет Ил-76 сбили утром 24 января. Ракеты были запущены из района населенного пункта Липцы Харьковской области из зенитного ракетного комплекса, заявили российские военные. Радиолокаторы ВКС России засекли запуск двух ракет.

Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», ранее сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В Минобороны подчеркивали, что украинское руководство «прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена». Целью атаки в министерстве назвали стремление Киева обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал сбитие Ил-76 «актом безумного варварства». Дипломат подчеркнул, что таким образом Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей.