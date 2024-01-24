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Военная операция на Украине ,  
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Появился список пленных ВСУ, летевших на сбитом Ил-76

Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, летевших на сбитом Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
В опубликованном Маргаритой Симоньян списке украинских военнопленных, находившихся на сбитом Ил-76, 65 имен. Минобороны сообщало, что на борту также находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все погибли

Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram

На борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 находились 65 человек. Их список опубликовала главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

В списке 65 пунктов с именами, отчествами, фамилиями и годами рождения. Самым молодым пленным чуть более 20 лет, самым возрастным около 60 лет. Их везли для обмена, сообщало Минобороны.

Также на борту летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа, сообщало Минобороны. Их имена пока не опубликованы. Все летевшие на борту погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что первые тела погибших в авиакатастрофе были обнаружены в радиусе 1,5–2 км от места падения самолета. По данным канала, военные оцепили место крушения, на месте ЧП работает военная полиция.

Минобороны раскрыло детали атаки на Ил-76 с военнопленными
Политика
Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 сбили утром 24 января. Ракеты были запущены из района населенного пункта Липцы Харьковской области из зенитного ракетного комплекса, заявили российские военные. Радиолокаторы ВКС России засекли запуск двух ракет.

Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», ранее сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В Минобороны подчеркивали, что украинское руководство «прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена». Целью атаки в министерстве назвали стремление Киева обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал сбитие Ил-76 «актом безумного варварства». Дипломат подчеркнул, что таким образом Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Ил-76 Белгородская область Минобороны Военная операция на Украине список военнопленные
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