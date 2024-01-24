Гладков сообщил, что все на борту разбившегося Ил-76 погибли

По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных военнослужащих ВСУ. Самолет упал в поле неподалеку от населенного пункта, уточнил губернатор

Фото: Reuters

Все, кто был на борту самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Самолет, по его словам, упал в поле неподалеку от населенного пункта. «Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы», — написал губернатор.

По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Военных везли для обмена пленными, заявило ведомство.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными «192 на 192». Он также заявил, что следом за разбившимся Ил-76 летел второй самолет с 80 пленными на борту, его развернули. Первый Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», сообщил депутат.

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Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин пояснил РБК, что Ил-76 летел в том районе, куда потенциально могли дотянуться украинские зенитные ракеты. «Самолет очень большой, скорость у него не очень большая, соответственно, для зенитных комплексов он представляет цель очень большую и относительно зоркую», — добавил эксперт.

«Первое, что бросается в глаза [на фотографиях с места крушения], что основные части самолета расположились довольно компактно. Это говорит о том, что взрыв не произошел в салоне самолета, к примеру... Есть свидетельства, что было кратковременное возгорание, судя по фото. То есть не то что самолет по каким-то техническим причинам потерял высоту. Скорее всего, это было внешнее воздействие, а внешнее воздействие — это какая-то ракета, которая попала в него, после чего он упал и разбился», — отметил в разговоре с РБК член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Сенатор и экс-главком ВКС России Виктор Бондарев в интервью телеканалу «Вместе-РФ» отметил, что перед крушением экипаж успел сообщить о внешнем воздействии и это подтверждается характерными следами в небе на появившихся в Сети видео. «То, что самолет был сбит, тут нет никаких сомнений. По тому видео, которое представлено в телеграм-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу — может быть, одна-две-три, может быть, больше. В этом разберется комиссия, которая туда вылетела, и там все будет понятно», — сказал он.