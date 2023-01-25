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Картаполов оценил последствия поставок танков Leopard Украине

Картаполов: опасны не поставки Leopard Киеву, а формирование танковых соединений Украины
Сама по себе отправка танков Leopard 2 Киеву кардинально не изменит ситуацию, но подготовка новых частей в Польше или на Западной Украине для участия в боях весной выглядит серьезнее, считает глава думского комитета по обороне
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото: Alexander Koerner / Getty Images)

С поставками немецких танков Leopard 2 Украине ход боевых действий сильно не изменится, «ничего кардинально не произойдет», считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Но опасения для российских войск могут возникнуть, если технику будут использовать для подготовки украинских танковых соединений, допускает он.

В эфире канала «Россия 24» Картаполов отметил, что «танки надо изучить, нужно подготовить украинские экипажи, для них нужно создать систему обеспечения и обслуживания» (цитата по «Интерфаксу»). Он предположил, что чем больше новых образцов военной техники поставят Киеву, тем больше сложностей будет со снабжением и их техобслуживанием.

Однако «если они эту технику [танки Leopard] не поставят непосредственно на поле боя, а начнут готовить, к примеру, в Польше или на Западной Украине новые части и соединения, которые появятся где-то весной, может быть ближе к лету, вот тогда это будет серьезно», — заявил глава комитета.

По словам Картаполова, Leopard «неплохие», а по некоторым характеристикам эффективнее американских Abrams, но уступают российским T-90 в огневой мощи и в бронезащите.

Накануне Der Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц после долгих колебаний согласился поставить Украине как минимум одну танковую роту Leopard 2A6. Как правило, она состоит из 14 машин. До этого власти ФРГ долгое время заявляли, что Берлин не будет отправлять такие вооружения в одиночку.

Неопределенность в этом вопросе вызывало недовольство стран Запада, в том числе Европы, где на вооружении стоят эти танки, например Польши. Варшава 24 января попросила у ФРГ разрешения на отправку Leopard Украине, но ранее допускала, что, возможно, не будет ждать согласия. Передачу этих танков Киеву также рассматривают Нидерланды и Норвегия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Картаполов танк Leopard Украина Военная операция на Украине
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