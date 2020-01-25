Украина вступилась за Польшу и обвинила Россию в «краже» чужой истории
Россия «ворует» не только чужие территории, но и чужую историю. С таким обвинением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье, опубликованной в издании «Зеркало недели».
Как пояснил дипломат, речь идет о том, что Москва «приписывает себе чужие победы и перекладывает на других собственную ответственность за преступления». «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси», — пишет Боднар.
По его словам, сегодня Россия предпринимает новые попытки «манипулировать историей, чтобы в этот раз ударить в спину Польше». Это делается для того, считает дипломат, чтобы посеять зерно раздора в Европе. Когда украинцы и поляки начинают спорить по вопросам общей истории, их спорами удачно пользуется Москва, отметил он.
Боднар заметил, что Украина в истории начала Второй мировой войны поддерживает позицию Польши, чей сейм постановил, что к началу Второй мировой войны привели «два тогдашних тоталитарных режима — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».