Украина вступилась за Польшу и обвинила Россию в «краже» чужой истории

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
В Канаде нашли тело отца французских биатлонистов Спорт, 21:01 Из Национального музея Словакии похитили монеты стоимостью более €1 млн Общество, 20:50 Число погибших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 29 Общество, 20:47 В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками Общество, 20:31 Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем Общество, 20:24 Синоптики оценили шансы зимы «отыграться» в феврале Общество, 20:17 У госпитализированных в Иркутске жителей Китая не выявили коронавирус Общество, 20:08 Саудовский фонд заинтересовался покупкой клуба чемпионата Англии Спорт, 20:05 Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину Общество, 20:02 Украина вступилась за Польшу и обвинила Россию в «краже» чужой истории Политика, 19:56 В Москве спасатели достали застрявшую на четыре дня в шахте лифта кошку Общество, 19:49 В Афганистане атаковали молдавский Ми-8 с украинским экипажем Общество, 19:42 Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Общество, 19:26 При пожаре во французском зоопарке погибли около 60 животных Общество, 19:25
Политика ,  
0 

Украина вступилась за Польшу и обвинила Россию в «краже» чужой истории

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в своей статье утверждает, что Россия разыгрывает «историческую карту», чтобы подорвать единство Европы
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Россия «ворует» не только чужие территории, но и чужую историю. С таким обвинением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье, опубликованной в издании «Зеркало недели».

Как пояснил дипломат, речь идет о том, что Москва «приписывает себе чужие победы и перекладывает на других собственную ответственность за преступления». «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси», — пишет Боднар.

По его словам, сегодня Россия предпринимает новые попытки «манипулировать историей, чтобы в этот раз ударить в спину Польше». Это делается для того, считает дипломат, чтобы посеять зерно раздора в Европе. Когда украинцы и поляки начинают спорить по вопросам общей истории, их спорами удачно пользуется Москва, отметил он.

Боднар заметил, что Украина в истории начала Второй мировой войны поддерживает позицию Польши, чей сейм постановил, что к началу Второй мировой войны привели «два тогдашних тоталитарных режима — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Политика

Дипломат добавил, что попытки Кремля использовать «историческую карту» для подрыва европейского и евроатлантического единства — бесперспективны. Он отметил, что Польша и Украина, ставшие объектом пропагандистских атак со стороны России, должны объединить усилия и говорить в один голос.

«Попытки России в течение последних лет после начала российской агрессии против Украины — непосредственно или с помощью своих агентов влияния и разных манипулятивных технологий — вбить «клин истории» в отношения между нашими народами провалились и не позволили их разработчикам достичь поставленной цели. И не достигнут, если мы и в дальнейшем будем действовать сообща и доверительно», — сказал дипломат.

Очередной конфликт между Москвой и Варшавой по поводу трактовки истории возник после заявления президента России Владимира Путина, назвавшего «антисемитской свиньей» работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского. Позднее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. Он заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом, и выразил мнение, что СССР и нацистская Германия развязали Вторую мировую войну.

Еврокомиссия отреагировала на заявление России о роли Польши в войне
Политика


В декабре Путин, критикуя резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны, заявлял, что войну спровоцировал не пакт Молотова — Риббентропа, а Мюнхенский сговор 1938 года между Германией, Францией, Великобританией и Италией. Соглашение подразумевало передачу Германии чехословацкой Судетской области. Он также отметил, что «говорят про раздел Польши, а Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Польша, Украина, Россия
Материалы по теме
Президент Польши назвал правильным решение пропустить форум по холокосту
Политика
МИД Польши ответил Лаврову словами о проливших кровь советских солдатах
Политика
Еврокомиссия отреагировала на заявление России о роли Польши в войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter