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Еврокомиссия отвергла попытки исказить историю Второй мировой войны

Еврокомиссия отрицает попытки исказить историю Второй мировой войны и перекладывание вины за начало конфликта на Польшу и Запад. Об этом заявила зампредседателя комиссии Вера Йоурова в ходе дискуссии, которую транслировали на сайте Европарламента.

«Еврокомиссия не будет мириться с такими атаками и демонстрирует солидарность с Польшей», — сказала она.

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Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер также заявил о недопустимости попыток оправдать пакт Молотова — Риббентропа 1939 года. Так он ответил на критику президентом России Владимиром Путиным резолюции Европарламента, которая приурочена к 80-летию начала войны. В документе говорится, что конфликт начался из-за пакта о ненападении и его секретных протоколов, которые разделили Европу на две сферы влияния.

В декабре российский лидер заявлял, что войну спровоцировал Мюнхенский сговор 1938 года между Германией, Францией, Великобританией и Италией. Соглашение подразумевало передачу Германии чехословацкой Судецкой области.

Теги: Еврокомиссия, Вторая мировая война
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