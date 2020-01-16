Еврокомиссия отвергла попытки исказить историю Второй мировой войны

Еврокомиссия отрицает попытки исказить историю Второй мировой войны и перекладывание вины за начало конфликта на Польшу и Запад. Об этом заявила зампредседателя комиссии Вера Йоурова в ходе дискуссии, которую транслировали на сайте Европарламента.

«Еврокомиссия не будет мириться с такими атаками и демонстрирует солидарность с Польшей», — сказала она.

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер также заявил о недопустимости попыток оправдать пакт Молотова — Риббентропа 1939 года. Так он ответил на критику президентом России Владимиром Путиным резолюции Европарламента, которая приурочена к 80-летию начала войны. В документе говорится, что конфликт начался из-за пакта о ненападении и его секретных протоколов, которые разделили Европу на две сферы влияния.

В декабре российский лидер заявлял, что войну спровоцировал Мюнхенский сговор 1938 года между Германией, Францией, Великобританией и Италией. Соглашение подразумевало передачу Германии чехословацкой Судецкой области.