Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
«Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность», — сказал он. «У наших претензий нет срока давности», — добавил Качиньский.
Однако он заявил, что Россия и Германия не сопоставимы. По его словам, в Германии есть демократически избранное правительство, где «действуют закон и мораль». «Этого нельзя сказать о России», — сказал он.
Качиньский отметил, что во время Второй мировой войны вся экономика Польши, ее заводы, дороги, исторические здания и культурные ценности были уничтожены. Он добавил, что во время Первой мировой войны Польша также была разрушена. При этом Германия выплачивала Франции репарации по Версальскому договору, а Польша не получила практически ничего, заявил Качиньский. «Мы этого не примем», — сказал он.