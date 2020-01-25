Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что вопрос выплат Германией репараций за разрушения в годы Второй мировой войны еще не закрыт. По его словам, Варшава планирует потребовать новые компенсации от Берлина

Ярослав Качиньский (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

«Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность», — сказал он. «У наших претензий нет срока давности», — добавил Качиньский.

Однако он заявил, что Россия и Германия не сопоставимы. По его словам, в Германии есть демократически избранное правительство, где «действуют закон и мораль». «Этого нельзя сказать о России», — сказал он.

Качиньский отметил, что во время Второй мировой войны вся экономика Польши, ее заводы, дороги, исторические здания и культурные ценности были уничтожены. Он добавил, что во время Первой мировой войны Польша также была разрушена. При этом Германия выплачивала Франции репарации по Версальскому договору, а Польша не получила практически ничего, заявил Качиньский. «Мы этого не примем», — сказал он.