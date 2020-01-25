Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Теннисист Медведев второй раз подряд вышел в 1/8 финала Australian Open Спорт, 14:41 Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову Общество, 14:40 Близкий к Кремлю эксперт заявил о финальном решении Суркова об отставке Политика, 14:35 В Петербурге задержали организатора сети борделей Общество, 14:28 Международный конкурс тревел-фото TPOTY объявил победителей Стиль, 14:27 Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель за год получил 650 штрафов Общество, 14:17 Радиоведущая рассказала о реакции Помпео на вопросы об Украине Политика, 13:58 Наивысший уровень ЧС ввели в 25 регионах Китая Общество, 13:54 Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Политика, 13:52 Туристы из Эстонии на яхте выловили полтонны наркотиков у Тенерифе Общество, 13:43 Марадона заявил об отказе возглавить сборную Венесуэлы по футболу Спорт, 13:36 Кадыров выразил соболезнования Эрдогану из-за жертв землетрясения Политика, 13:34 В Пекине выписали двух перенесших новый коронавирус пациентов Общество, 13:30 В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус Общество, 13:17
Политика ,  
0 

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что вопрос выплат Германией репараций за разрушения в годы Второй мировой войны еще не закрыт. По его словам, Варшава планирует потребовать новые компенсации от Берлина
Ярослав Качиньский (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

«Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность», — сказал он. «У наших претензий нет срока давности», — добавил Качиньский.

Президент Польши потребовал от Германии новых репараций
Политика

Однако он заявил, что Россия и Германия не сопоставимы. По его словам, в Германии есть демократически избранное правительство, где «действуют закон и мораль». «Этого нельзя сказать о России», — сказал он.

Качиньский отметил, что во время Второй мировой войны вся экономика Польши, ее заводы, дороги, исторические здания и культурные ценности были уничтожены. Он добавил, что во время Первой мировой войны Польша также была разрушена. При этом Германия выплачивала Франции репарации по Версальскому договору, а Польша не получила практически ничего, заявил Качиньский. «Мы этого не примем», — сказал он.

Польский депутат призвал потребовать репарации с России
Политика

В конце октября 2018 года польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена потребовать от Германии выплаты компенсаций за разрушения в годы Второй мировой войны. В сейме Польши действует комиссия по репарациям, которая оценивает нанесенный стране ущерб во время войны.

В 2017 году она оценила их в $48,8 млрд. Однако в начале марта 2018 года глава комиссии Аркадиуш Мулярчик рассказал, что Польша планирует взыскать с Германии $850 млрд. Помимо этого он заявлял, что сейму нужно сформулировать претензии к России по поводу компенсаций за годы войны.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Польша, Германия, Россия, Вторая мировая война, репарации
Материалы по теме
Президент Польши потребовал от Германии новых репараций
Политика
Глава Польши пообещал скоро «выставить счет» Германии за Вторую мировую
Политика
Польский депутат призвал потребовать репарации с России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter