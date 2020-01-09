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Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
Польский сейм принял резолюцию о противодействии манипулированию историей. Депутаты заявили, что Москва и Берлин несут равную ответственность за развязывание мировой войны
Польский Сейм (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в «манипулировании историей», сообщает пресс-служба сейма. В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

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«Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны», — говорится в резолюции. В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа. «Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы», — заявили в сейме.

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«Сейм Польской Республики отдает дань памяти жертвам нацистского и советского тоталитаризма и выражает желание, чтобы история их мученичества никогда не фальсифицировалась и не использовалась в качестве инструмента», — говорится в резолюции.

Документ был принят в первом чтении упрощенным порядком голосования (аккламацией).

В этот же день президент Польши Анджей Дуда, как передает «Польское радио», заявил, что Варшава продолжит бороться за свою историю. «Мы не позволим нам лгать и искажать нашу историю. Мы всегда будем защищать свое достоинство, это наш святой закон. Даже если нам придется выступить против самого большого противника», — сказал он. Эту речь Дуда произнес во время визита в город Кольно, где он посетил мемориал памяти польских солдат, погибших в 1920 году в битве против наступавших большевиков во время советско-польской войны в 1919–1921 годах.

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
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Очередной российско-польский конфликт по вопросам истории возник после заявлений президента Владимира Путина в декабре. На заседании коллегии Минобороны он назвал работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского «свиньей». «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — заявил Путин, комментируя обещания дипломата поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Кроме того, на пресс-конференции 19 декабря президент напомнил, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией. Также Путин отметил, что на момент ввода советских войск на польскую территорию польское правительство уже бежало из Варшавы.

Слова Путина вызвали резкую ответную реакцию в Польше. МИД Польши вызвал российского посла, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий опубликовал особое заявление, в котором обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. «Народ России — главная жертва Сталина, одного из величайших преступников в мировой истории, — заслуживает правды», — заявил Моравецкий.

На сторону польских властей в этом споре встала американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер. «Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter. После этого российские дипломаты публично обвинили ее в незнании истории.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Польша, сейм, резолюция, Вторая Мировая
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