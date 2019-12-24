Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла

На фоне споров с Польшей о причинах и ходе Второй мировой войны российский президент вспомнил о дипломате, который обещал установить Гитлеру памятник в Варшаве, если фюрер вышлет евреев в Арфику

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в резких выражениях высказался о работавшем до Второй мировой войны посла Польши в Германии, пообещавшего установить Адольфу Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — сказал глава государства.

Речь идет о Юзефе Липски, который был послом Польши в Германии в 1935-1939 годах.

Путин добавил, что у России достаточно материалов, чтобы «не дать испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом». По его словам, именно люди, подобные тем, кто вел переговоры с Гитлером, сегодня сносят памятники воинам Красной армии, освободившим страны Европы от нацизма.

«В этом смысле, к сожалению, мало что изменилось. И мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил», — заявил президент.