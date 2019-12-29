Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
Зеленский объяснил решение включить «беркутовцев» в обмен с Донбассом Политика, 29 дек, 23:43 Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею Спорт, 29 дек, 23:32 Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе Общество, 29 дек, 23:25 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 29 дек, 23:23 Зеленский в аэропорту встретил вернувшихся после обмена в Донбассе Политика, 29 дек, 22:58 На желтой ветке московского метро произошел сбой Общество, 29 дек, 22:49 Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией Политика, 29 дек, 22:39 Какой цвет не дает злиться. Тест РБК Стиль и LG OLED, 29 дек, 22:36 В Петербурге загорелось здание университета ИТМО Общество, 29 дек, 22:24 Путин и Меркель настроились на поддержку «Северного потока-2» Политика, 29 дек, 21:52 В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день Общество, 29 дек, 21:31 США нанесли авиаудар по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии Общество, 29 дек, 21:24 В Донбассе сообщили о 13 отказавшихся участвовать в обмене с Киевом Политика, 29 дек, 21:09 СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка Бизнес, 29 дек, 21:08
Политика ,  
0 
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Матеуш Моравецкий подтвердил, что считает Советский Союз и нацистскую Германию двумя странами, начавшими Вторую мировую войну. По его словам, россияне, как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, «заслуживает правды»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter польского премьера.

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма. «Народ России — главная жертва Сталина, одного из величайших преступников в мировой истории, — заслуживает правды. Я верю, что россияне — это нация свободных людей, и они отвергают сталинизм, даже если правительство Путина пытается его оправдать», — говорится в тексте заявления.

По мнению премьера, Польша была первой страной, которая «начала борьбу в защиту свободной Европы». Поэтому сейчас, когда «некоторые пытаются исказить память об этих событиях», Польша должна «защитить правду», уверен он.

«Пакт Молотова — Риббентропа был не просто «актом о ненападении». Это был политический и военный альянс, который разделил Европу на две сферы влияния по линиям, который проходили по Польше», — говорится в заявлении. Моравецкий также напомнил о том, что 22 сентября советские войска и войска нацистской Германии провели совместный парад в Брест-Литовске.

Заявление польского премьера стало ответом на слова Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Тогда президент напомнил, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией. Также Путин отметил, что на момент ввода советских войск на польскую территорию, польское правительство уже бежало из Варшавы.

Видео: РБК

МИД Польши в ответ заявил, что заявления российских властей о причинах и ходе Второй мировой войны представляют ложную картину событий. Польша утверждает, что Москва ссылается на «пропагандистские послания времен сталинского тоталитаризма», и что к нападению двух стран на ее территорию привел пакт Молотова — Риббентропа, подписанный СССР и Германией в 1939 году, а также секретный протокол к нему, который «разделил Восточную Европу на германскую и советскую сферы влияния».

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года. Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении определял сферы влияния двух государств. Советский Союз отрицал существование секретного протокола, документ был опубликован лишь в годы перестройки.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Польша, СССР, Вторая Мировая, пакт Молотова-Риббентропа
Материалы по теме
Путин назвал отличие Сталина от общавшихся с Гитлером европейских коллег
Политика
Экс-следователь объяснил попытки добиться возбуждения дела против Сталина
Общество
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter