Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Матеуш Моравецкий подтвердил, что считает Советский Союз и нацистскую Германию двумя странами, начавшими Вторую мировую войну. По его словам, россияне, как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, «заслуживает правды»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter польского премьера.

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма. «Народ России — главная жертва Сталина, одного из величайших преступников в мировой истории, — заслуживает правды. Я верю, что россияне — это нация свободных людей, и они отвергают сталинизм, даже если правительство Путина пытается его оправдать», — говорится в тексте заявления.

По мнению премьера, Польша была первой страной, которая «начала борьбу в защиту свободной Европы». Поэтому сейчас, когда «некоторые пытаются исказить память об этих событиях», Польша должна «защитить правду», уверен он.

«Пакт Молотова — Риббентропа был не просто «актом о ненападении». Это был политический и военный альянс, который разделил Европу на две сферы влияния по линиям, который проходили по Польше», — говорится в заявлении. Моравецкий также напомнил о том, что 22 сентября советские войска и войска нацистской Германии провели совместный парад в Брест-Литовске.

Заявление польского премьера стало ответом на слова Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Тогда президент напомнил, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией. Также Путин отметил, что на момент ввода советских войск на польскую территорию, польское правительство уже бежало из Варшавы.