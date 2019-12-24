Путин трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента. Что важно знать

Президент России в очередной раз назвал полным бредом принятую Европарламентом к 80-летию Второй мировой войны резолюцию. РБК разобрался, что написано в документе и чем недоволен Путин

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что говорится в резолюции Европарламента

Резолюцию, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны, Европарламент принял 19 сентября. Среди ее соавторов — представители четырех крупнейших фракций Европарламента, в том числе бывший президент Румынии Траян Бэсеску и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. За принятие резолюции проголосовали 535 депутатов, против — 66.

В резолюции утверждается, что: