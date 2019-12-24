Политика , 24 дек, 19:39
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Путин трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента. Что важно знать
Президент России в очередной раз назвал полным бредом принятую Европарламентом к 80-летию Второй мировой войны резолюцию. РБК разобрался, что написано в документе и чем недоволен Путин
Владимир Путин
Что говорится в резолюции Европарламента
Резолюцию, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны, Европарламент принял 19 сентября. Среди ее соавторов — представители четырех крупнейших фракций Европарламента, в том числе бывший президент Румынии Траян Бэсеску и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. За принятие резолюции проголосовали 535 депутатов, против — 66.
В резолюции утверждается, что:
- Вторая мировая война началась «непосредственно в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, которых объединяла цель мировых завоеваний, разделили Европу на две сферы влияния».
- Нацистские и коммунистические режимы «осуществляли массовые убийства, геноциды и депортации», а их действия в течение XX века причинили ущерб свободам и жизням людей в «беспрецедентном историческом масштабе». Авторы резолюции, в частности, осуждают холокост, за которым стоял нацистский режим.
- Институты Евросоюза и страны — участницы объединения должны «дать однозначную и принципиальную оценку преступлениям и актам агрессии, за которыми стояли тоталитарные коммунистический режим и нацистский режим».
- Евросоюз и его участники должны осудить пропаганду таких «тоталитарных идеологий, как нацизм и сталинизм».
- «Исторический ревизионизм и восхваление нацистских коллаборационистов в некоторых странах ЕС» должны быть подвергнуты осуждению. Авторы резолюции «глубоко озабочены ростом приятия радикальных идеологий и возвращением к проявлениям фашизма, расизма, ксенофобии и других форм нетолерантности в Европейском союзе».
- 23 августа должно стать Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов. Анализ ущерба, который причинила деятельность тоталитарных режимов, требуется включить в школьную программу, а протоколы заседаний Нюрнбергского процесса должны быть переведены на все языки ЕС. Молодые люди в Европе должны осознавать опасности, которые угрожают современной демократии.
- День казни одного из организаторов движения сопротивления в Освенциме — Витольда Пилецкого, застреленного в тюрьме 25 мая 1948 года по приговору просоветского режима Польши, должен стать Международным днем героев борьбы против тоталитаризма.
- ЕС и его страны-участницы должны осудить любые формы отрицания холокоста, включая оправдание или занижение масштабности действий нацистов и тех, кто им помогал.
- Вступив в Евросоюз и НАТО, страны Восточной Европы стали частью «европейской семьи свободных демократических государств» и продемонстрировали успех в социально-экономическом развитии.
- «Россия остается главной жертвой коммунистического тоталитаризма, и процесс ее становления как демократического государства будет сталкиваться с препятствиями до тех пор, пока ее правительство, политические элиты и средства пропаганды продолжают обелять преступления коммунистов и прославлять советский тоталитарный режим».
- Авторы резолюции выражают обеспокоенность в связи с использованием в публичном пространстве нацистской и коммунистической символики.
- «Трагическое прошлое Европы» должно вдохновить страны в борьбе за строительство более справедливых и открытых обществ.
- Авторы резолюции выражают «глубокое уважение каждой жертве тоталитарных режимов» и просят институты Евросоюза приложить все силы, чтобы преступления тоталитарных режимов и нарушения прав человека не были забыты и не совершались впредь. В резолюции говорится, что следует осуждать тоталитарные действия любых властей, каких бы идеологических взглядов они ни придерживались.