Economist рассказал об «идеальном месте» для противостояния России и НАТО

Балтийское море превращается в место потенциального противостояния России и НАТО, узнал The Economist. Это связано с высокой концентрацией энергетических и коммуникационных кабелей. Запад подозревает Москву в подготовке диверсий

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Балтийское море становится ключевым пространством для потенциального противостояния России и НАТО, пишет The Economist, указывая на уязвимость подводной инфраструктуры и сложности ее защиты для альянса.

Особое значение регион приобрел из-за высокой концентрации энергетических и телекоммуникационных объектов. По дну моря проходят газопроводы Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, и Baltic Pipe, по которому газ поступает из Норвегии в Польшу, а также силовые и коммуникационные кабели. На побережье расположены десять терминалов СПГ, еще два строятся, а у берегов Дании, Германии и Польши активно развиваются морские ветроэлектростанции.

«Хотя НАТО имеет явное преимущество в Балтийском море с точки зрения обычной военно-морской мощи, у России есть средства, чтобы сеять хаос», — говорится в статье.

В 2023–2024 годах в этом пространстве было зафиксировано не менее 11 предполагаемых актов «саботажа» инфраструктуры, часть из которых связывают с российским теневым флотом. Наиболее серьезные инциденты — повреждения газопровода Balticconnector и силового кабеля между Финляндией и Эстонией, ремонт которых занял несколько месяцев, пишет издание. При этом в случае с Balticconnector на месте происшествия позже был обнаружен шеститонный якорь проходившего мимо китайского судна Newnew Polar Bear, который мог стать причиной аварии.

Издание отмечает, что, хотя все прибрежные государства Балтийского моря, кроме России, входят в НАТО, Москва сохраняет возможности для «гибридных атак». В ответ страны региона усиливают меры безопасности. Так, Польша 26 ноября решила закупить у Saab три подводные лодки A-26 примерно за $2,8 млрд, считая их оптимальными для условий Балтики. Однако поставки ожидаются лишь в 2030-х годах. НАТО с начала 2025 года проводит операцию «Балтийский страж», увеличив патрулирование, а Дания усилила контроль танкеров у Скагена. Польский парламент в ноябре принял закон, разрешающий флоту применять силу для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод.

При этом большая часть существующих технологий наблюдения, основанных на гидролокации, плохо подходит для Балтийского моря, сказано в публикации. Мелководье и загроможденное дно создают акустический шум, движение судов маскирует подводную активность, а резкие изменения солености искажают звуковые волны, пишет издание.

В начале декабря начальник оперативного штаба Швеции капитан Марко Петкович заявил, что Россия усиливает свое военное присутствие в Балтийском море, шведский флот «практически еженедельно» замечает российские подлодки в этих водах.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море стало практически внутренним морем НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции. «Плохая новость заключается в том, что Россия продолжает активно действовать в тех же водах, и, к сожалению, она враждебна Европе и Западу в целом», — сказал министр. Тем не менее Польша отказалась выполнять призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть Балтийское море из-за теневого флота России.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, в свою очередь, заявил, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. «Попытки НАТО превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро» не увенчаются успехом», — сказал дипломат.

Отвечая на слова генсека Марка Рютте, что НАТО может стать «следующей целью» России, президент Владимир Путин выразил недоумение по поводу этого заявления. Ранее он неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а заявления о возможности атаки на западные страны называл «чушью».