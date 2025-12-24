 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Economist рассказал об «идеальном месте» для противостояния России и НАТО

Economist: Балтийское море превращается в поле битвы между Россией и НАТО
Балтийское море превращается в место потенциального противостояния России и НАТО, узнал The Economist. Это связано с высокой концентрацией энергетических и коммуникационных кабелей. Запад подозревает Москву в подготовке диверсий
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Балтийское море становится ключевым пространством для потенциального противостояния России и НАТО, пишет The Economist, указывая на уязвимость подводной инфраструктуры и сложности ее защиты для альянса.

Особое значение регион приобрел из-за высокой концентрации энергетических и телекоммуникационных объектов. По дну моря проходят газопроводы Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, и Baltic Pipe, по которому газ поступает из Норвегии в Польшу, а также силовые и коммуникационные кабели. На побережье расположены десять терминалов СПГ, еще два строятся, а у берегов Дании, Германии и Польши активно развиваются морские ветроэлектростанции.

«Хотя НАТО имеет явное преимущество в Балтийском море с точки зрения обычной военно-морской мощи, у России есть средства, чтобы сеять хаос», — говорится в статье.

В 2023–2024 годах в этом пространстве было зафиксировано не менее 11 предполагаемых актов «саботажа» инфраструктуры, часть из которых связывают с российским теневым флотом. Наиболее серьезные инциденты — повреждения газопровода Balticconnector и силового кабеля между Финляндией и Эстонией, ремонт которых занял несколько месяцев, пишет издание. При этом в случае с Balticconnector на месте происшествия позже был обнаружен шеститонный якорь проходившего мимо китайского судна Newnew Polar Bear, который мог стать причиной аварии.

Издание отмечает, что, хотя все прибрежные государства Балтийского моря, кроме России, входят в НАТО, Москва сохраняет возможности для «гибридных атак». В ответ страны региона усиливают меры безопасности. Так, Польша 26 ноября решила закупить у Saab три подводные лодки A-26 примерно за $2,8 млрд, считая их оптимальными для условий Балтики. Однако поставки ожидаются лишь в 2030-х годах. НАТО с начала 2025 года проводит операцию «Балтийский страж», увеличив патрулирование, а Дания усилила контроль танкеров у Скагена. Польский парламент в ноябре принял закон, разрешающий флоту применять силу для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод.

При этом большая часть существующих технологий наблюдения, основанных на гидролокации, плохо подходит для Балтийского моря, сказано в публикации. Мелководье и загроможденное дно создают акустический шум, движение судов маскирует подводную активность, а резкие изменения солености искажают звуковые волны, пишет издание.

EUobserver узнал о плане ЕС задерживать танкеры в Балтийском море
Политика
Фото:Michael Dietrich / imageBROKER.com / Global Look Press

В начале декабря начальник оперативного штаба Швеции капитан Марко Петкович заявил, что Россия усиливает свое военное присутствие в Балтийском море, шведский флот «практически еженедельно» замечает российские подлодки в этих водах.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море стало практически внутренним морем НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции. «Плохая новость заключается в том, что Россия продолжает активно действовать в тех же водах, и, к сожалению, она враждебна Европе и Западу в целом», — сказал министр. Тем не менее Польша отказалась выполнять призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть Балтийское море из-за теневого флота России.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, в свою очередь, заявил, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. «Попытки НАТО превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро» не увенчаются успехом», — сказал дипломат.

Отвечая на слова генсека Марка Рютте, что НАТО может стать «следующей целью» России, президент Владимир Путин выразил недоумение по поводу этого заявления. Ранее он неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а заявления о возможности атаки на западные страны называл «чушью».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Россия НАТО конфликт Балтийское море
Материалы по теме
МИД Польши назвал Балтийское море почти внутренним морем НАТО
Политика
HS сообщила о кораблях НАТО в Балтийском море, которых там быть не должно
Политика
Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком Политика, 15:20
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию Политика, 15:13
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 15:10
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
11 коллекций российских брендов, которые пригодятся и после Нового года Стиль, 15:02
Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма Политика, 15:01
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Путин приехал в Дом правительства Политика, 15:01
Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников Спорт, 14:59
Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря Общество, 14:58
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 14:45
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 14:43
Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве до 2030 года Недвижимость, 14:41
В Туле простились с директором музея оружия Надеждой Калугиной Общество, 14:41