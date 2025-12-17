В Европе, по словам Путина, повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет причин воевать с НАТО, а Европе она не угрожает

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Заявления о возможности «большой войны», которые звучат на Западе, — ложь и бред. Об этом сказал президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Подобные допущения неоднократно делали в разных западных странах, в частности в Дании. Президент Сербии Александр Вучич говорил, что к войне с Россией готовятся «все». Генсек НАТО Марк Рютте же называл блок «следующей целью» России. По его словам, слишком многие члены альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, что «время на нашей стороне», а «конфликт стоит у наших дверей».

По словам Путина, политики в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.

«В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, но только не интересами своих народов», — сказал президент.

«Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред», — добавил он.

Тезис о том, что Россия может напасть на НАТО, начал активно обсуждаться европейскими чиновниками в преддверии саммита альянса в Гааге, который прошел в июне. Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». Европе российская сторона также не угрожает, подчеркивали власти.

В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП. Государствам альянса надо было показать Россию монстром, чтобы «протащить» это решение, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.