EUobserver узнал о плане ЕС задерживать танкеры в Балтийском море

ЕС в 19-м пакете санкций предусмотрит основания для задержания танкеров без флага, сейчас он считает, что таковых 16, пишет EUobserver. Брюссель недоволен, что суда под санкциями могут проходить через воды стран, не заходя в порты

Фото: Michael Dietrich / imageBROKER.com / Global Look Press

ЕС готовит правовые основания для задержания 16 танкеров без флага, если они войдут в Балтийское море, сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы. Меры планируется включить в 19-й пакет санкций.

Издание связывает эти меры с инцидентами с дронами, происходившими в европейских странах осенью. Прежде власти ЕС опасались разливов нефти и повреждения кабелей, но теперь учитывают и беспилотники, утверждает издание. Россия отвергала причастность ко всем подобным случаям, называя обвинения абсурдными.

Также Брюссель намерен внести в черный список еще 120 судов, по его данным, причастных к перевозке российских энергоносителей, пишет портал.

Внесение в черный список означает запрет для таких судов заходить в порты ЕС и вести дела с европейскими фирмами. Им запрещается оказывать страховые и другие услуги.

Эффект этих мер ограничен, поскольку танкеры, которые ЕС связывает с перевозкой российских энергоресурсов, не заходят в европейские порты и по-прежнему могут свободно проходить через воды Балтийского моря государств Евросоюза, пишет EUobserver.

Это предусмотрено «правом мирного прохода», которое закреплено в Конвенции ООН по морскому праву 1994 года (UNCLOS) и Копенгагенском договоре 1857 года. Однако, согласно статье 110 Конвенции, государства имеют право перехватывать в открытом море суда, если они «не имеют гражданства».

Ст. 110 Конвенции «Право на осмотр» гласит, что за исключением случаев, когда акты вмешательства основаны на правах по международным договорам, корабль, встретивший в открытом море иностранное судно, которое не пользуется полным иммунитетом по той же Конвенции, не может подвергать его осмотру, если нет «разумных оснований» подозревать, что: судно причастно к пиратству;

судно занимается работорговлей;

судно занимается несанкционированным вещанием, а государство флага корабля имеет соответствующую юрисдикцию;

судно не имеет национальности (гражданства);

хотя на нем поднят иностранный флаг или судно отказывается поднять флаг, на самом деле оно имеет ту же национальность, что и корабль.

В документах ЕС, на которые ссылается EUobserver, утверждается, что по меньшей мере 16 из 120 судов, которые Брюссель готовится внести в санкционный список, имели пометку к гражданству «не указано». Из базы данных морской отрасли Eqasis, как пишет издание, также следует, что у них нет «настоящих флагов».

Среди 16 судов без гражданства EUobserver назвал: Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (теперь называемый Evali), Samos, Tagor и Tassos. По данным сервиса Marine Traffic, они ходят под флагами Кюрасао, Гвинеи, Барбадоса, Панамы, Арубы (остров в Карибском море), Сан-Томе и Принсипи и других, часть выходила из российских портов.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Президент России Владимир Путин назвал задержание Францией танкера в нейтральных водах пиратством, указав, что у нее не было оснований и военных грузов на корабле быть не может. Президент допустил, что французские власти искали на танкере беспилотники.

Путин подчеркнул, что танкер был под флагом третьей страны, экипаж международный. Как сказал президент, он «не знает, насколько это связано с Россией».

Танкер под названием Boracay фигурирует в датском расследовании из-за появления дронов над страной в 20-х числах сентября. Копенгаген подозревает, что дроны могли быть запущены с одного из трех кораблей, находившихся поблизости во время инцидентов, в том числе с Boracay. О задержании танкера стало известно 1 октября. 3 октября судно покинуло порт. Танкер внесен в британские и европейские санкционные списки. За прошлый год он сменил несколько названий (использовались Pushpa и Kiwala) и флаг с Джибути на Бенин.