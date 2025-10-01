 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море

Польша отказалась выполнять призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть Балтийское море из-за «теневого флота» России. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.

Навроцкий подчеркнул, что подобные шаги не могут предприниматься лишь по заявлениям украинского лидера. В то же время он отметил, что безопасность Польши остается приоритетом, а происходящее в Балтийском море вызывает обеспокоенность.

«Я слежу за ситуацией в Балтийском море совместно с Бюро национальной безопасности (БНБ) и президентами стран Балтии. <...> Мы ждем анализа от наших военных. Такие решения не принимаются на основе слов президента Зеленского», — сказал Навроцкий.

Польша заявила, что Россия нарушила зону безопасности в Балтийском море
Политика
Фото:Nightman1965 / Shutterstock

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагал Германии и НАТО рассмотреть создание в Северном море специальной зоны для контроля за проходом старых судов в Балтийское море.

При этом в Кремле и российские дипломаты предупреждали, что любые попытки атаковать или ограничить «теневой флот» Москвы могут серьtзно сказаться на мировых ценах на энергоносители и нарушить свободу судоходства.

За прошлый месяц несколько стран заявили о нарушениях своих воздушных границ Россией, в том числе Польша, Эстония. Последняя обвинила три российских истребителя-перехватчика МиГ-31 во вторжении в ее воздушное пространство над Финским заливом 19 сентября на 12 минут.

Минобороны России ответило, что нарушения не было: МиГи совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло без отклонения от курса. В Кремле обвинения в адрес российских военных сочли недостаточно аргументированными.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кароль Навроцкий Польша Владимир Зеленский Балтийское море
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
ФРГ раскрыла роль задержанного в Польше украинца в подрыве Nord Stream
Политика
Нидерланды с декабря разместят в Польше иностранные ЗРК для борьбы с БПЛА
Политика
В Польше задержали дайвера из дела о подрыве «Северных потоков»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Почему в 2026 году можно ждать вала претензий от ФНС к личным фондамПодписка на РБК, 08:05
Минтранс закрыл акваторию бухты во Владивостоке для гражданских судов Общество, 08:03
Разработчики попросили не отменять «антимонопольный иммунитет»Подписка на РБК, 08:00
В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов Общество, 08:00
На территории НПЗ в Ярославской области произошел пожар Общество, 07:56
Премьер Италии призвала участников флотилии Греты Тунберг остановиться Политика, 07:51
Акции ЮГК резко выросли на новости о возможном покупателе компании Инвестиции, 07:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Посольство на Филиппинах заявило, что данных о пострадавших россиянах нет Общество, 07:45
За ночь над российскими регионами сбили 20 беспилотников Политика, 07:41
Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море Политика, 07:30
В «Дом.РФ» заявили о намерении получить звездный рейтинг после IPO Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:19
Москвичам пообещали первую неделю октября без осадков Общество, 07:15