Польша отказалась выполнять призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть Балтийское море из-за «теневого флота» России. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.

Навроцкий подчеркнул, что подобные шаги не могут предприниматься лишь по заявлениям украинского лидера. В то же время он отметил, что безопасность Польши остается приоритетом, а происходящее в Балтийском море вызывает обеспокоенность.

«Я слежу за ситуацией в Балтийском море совместно с Бюро национальной безопасности (БНБ) и президентами стран Балтии. <...> Мы ждем анализа от наших военных. Такие решения не принимаются на основе слов президента Зеленского», — сказал Навроцкий.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагал Германии и НАТО рассмотреть создание в Северном море специальной зоны для контроля за проходом старых судов в Балтийское море.

При этом в Кремле и российские дипломаты предупреждали, что любые попытки атаковать или ограничить «теневой флот» Москвы могут серьtзно сказаться на мировых ценах на энергоносители и нарушить свободу судоходства.

За прошлый месяц несколько стран заявили о нарушениях своих воздушных границ Россией, в том числе Польша, Эстония. Последняя обвинила три российских истребителя-перехватчика МиГ-31 во вторжении в ее воздушное пространство над Финским заливом 19 сентября на 12 минут.

Минобороны России ответило, что нарушения не было: МиГи совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло без отклонения от курса. В Кремле обвинения в адрес российских военных сочли недостаточно аргументированными.