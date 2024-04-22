Трубопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией возобновил работу

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Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после ремонта ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба финской компании — оператора газопровода Gasgrid.

«Коммерческое использование Balticconnector согласно планам началось сегодня, 22 апреля», — говорится в сообщении.

Оператор уточнил, что в первый день эксплуатации по трубопроводу будет передано 60 ГВт·ч газа: из Эстонии в Финляндию — примерно 10 ГВт·ч газа, а из Финляндии в Эстонию — примерно 70 ГВт·ч.

8 октября 2023 года на газопроводе Balticconnector, который проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, зафиксировали утечку. Саули Ниинистё, который тогда занимал пост президента Финляндии, назвал причиной утечки газа внешнее воздействие.

В финской полиции заявили, что в момент повреждения Balticconnector неподалеку от места инцидента находился российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность своего судна к инциденту.

Позже на месте происшествия был обнаружен шеститонный якорь проходившего мимо судна, который мог стать причиной аварии. Финская полиция заподозрила китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, который шел под флагом Гонконга.

4 апреля финская Gasgrid сообщила о завершении ремонта Balticconnector. Таким образом, на восстановление газопровода понадобилось семь месяцев.