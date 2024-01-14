Швеция построит две подлодки для противодействия России

Швеция получит две дополнительные подлодки к четырем имеющимся. После февраля 2022-го Стокгольм резко нарастил траты на оборону, о расширении своего подводного флота задумались и другие страны Северной Европы

Фото: saab.com

Швеция построит две подводные лодки Blekinge и Skåne для патрулирования восточных рубежей НАТО в Балтийском море, отслеживания и противодействия России на море, сообщило Politico.

Подлодки спустят на воду в 2027 и 2028 годах, их проектировали около десяти лет и первоначально планировали завершить строительство в 2018 и 2019 годах. Они станут первыми построенными с середины 1990-х. Сейчас Швеция располагает четырьмя подлодками.

Балтийское море — непростая среда для подлодок, так как изменяющийся уровень соли в нем влияет на гидролокацию. Риск столкновений в этой акватории повышен из-за мелководья и интенсивного движения судов. Компания Saab отмечает, что новые подлодки класса A26, которые она производит, идеально подходят для этих условий, отличаются малозаметностью и передовыми системами вооружения.

Швеция после присоединения Россией полуострова Крым восстановила воинскую повинность и провела ремилитаризацию своего острова Готланд, имеющего стратегическое расположение на Балтийском море. После решения властей России начать военную операцию на Украине шведская сторона запланировала нарастить расходы на оборону на 28% в период 2023–2024 годов и подала заявку на вступление в НАТО. На данный момент флот Швеции состоит из семи корветов, двух патрульных кораблей, шести тральщиков и четырех подводных лодок. Самому старому кораблю почти 40 лет, новому — почти 20.

Пополнение шведского подводного флота происходит синхронно со схожими решениями других стран Северной Европы. Норвегия недавно заказала у немецкой компании ThyssenKrupp Marine четыре новые подводные лодки, строительство четырех подлодок обсуждают в Нидерландах, а Дания, которая избавилась от своего подводного флота в 2004 году, допустила, что может пересмотреть решение.

Франция спустит на воду шесть новых подлодок класса Barracuda, Германия обзаведется двумя подводными лодками типа 212. К концу 2020-х количество подлодок у британских военно-морских сил достигнет семи, у итальянских — восьми.