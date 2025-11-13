 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
МИД Польши назвал Балтийское море почти внутренним морем НАТО

Глава МИД Польши Сикорский: Балтийское море стало почти внутренним морем НАТО
Фото: Petty Officer 2nd Class Kenneth / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Petty Officer 2nd Class Kenneth / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море стало практически внутренним морем НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции. Об этом он заявил на конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств». Его речь опубликована на сайте правительства Польши.

Он также процитировал премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который отметил, что полная интеграция скандинавско-балтийского региона укрепляет как регион, так и НАТО в целом.

«Плохая новость заключается в том, что Россия продолжает активно действовать в тех же водах, и, к сожалению, она враждебна Европе и Западу в целом», — сказал министр.

Сикорский призвал страны НАТО к превентивным действиям, перефразируя высказывание президента США Джона Кеннеди: «Давайте не будем спрашивать только о том, что Москва может сделать с нами. Давайте спросим, что мы можем сделать с Москвой».

В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией
Политика
Славомир Ценцкевич

В октябре глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times заявил, что страна находится в состоянии войны с Россией.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны [с Россией], это больше не состояние угрозы», — сказал он. По словам Ценцкевича, «гибридные атаки» в странах ЕС устраивали диверсанты, которым платили криптовалютой. Обвинения в подготовке диверсий Кремль называл голословными, а в появлении беспилотников в небе Европы этой осенью — безосновательными.

Российские власти неоднократно заявляли, что не имеют планов войны с НАТО. «Почему? Потому что мы не заинтересованы в Польше, Латвии или где-либо еще. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса. Это просто распространение угроз. <...> Об этом абсолютно не может быть и речи», — сказал Путин в прошлом феврале.

Антонина Сергеева
НАТО Балтийское море Польша

