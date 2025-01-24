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Политика ,  
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В МИДе заверили, что Балтийское море не станет «внутренним озером» НАТО

Грушко: Россия не даст превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия примет все необходимые меры для защиты своих интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

По его словам, Россия внимательно отслеживает шаги Североатлантического альянса и готова к ответным действиям, направленным на обеспечение своей безопасности. Он напомнил, что в связи с расширением НАТО через вступление Швеции и Финляндии Россия приняла решение о восстановлении Ленинградского и Московского военных округов, а также о создании Карельского армейского корпуса.

«Попытки НАТО превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро» не увенчаются успехом. Россия не допустит подобных планов. Мы обеспечим надежную защиту своих интересов как в акватории, так и в целом в регионе Балтики», — подчеркнул Грушко.

Он также отметил, что Россия сосредоточится на укреплении военного присутствия и реализации всех необходимых шагов для сдерживания внешних угроз.

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Фото:Lockheed Martin / Getty Images

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках операции «Балтийский часовой», целью которой является усиление контроля и осведомленности о ситуации в регионе.

Операция, рассчитанная на 90 дней, была инициирована из-за недавних повреждений подводных кабелей в Балтийском море, соответствующие решения были приняты на саммите стран Северной Европы и Балтии.

Чиновники и военные стран Европы после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО неоднократно заявляли, что Балтийское море стало почти внутренним «озером» альянса с редкими полосками российской территории.

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Теги
Балтийский регион Балтийское море МИД НАТО Александр Грушко интервью
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