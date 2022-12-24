Новак счел, что поставки энергоресурсов из России некому заменить
Энергоресурсы российского производства важны для мира, их некому заменить, а потребление будет в дальнейшем только расти, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак.
«Это 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, [Россия] является третьей в мире по поставкам угля», — перечислил он.
Новак сказал, что не может себе представить, как мировая экономика сможет обойтись без поставок из России, миру также требуются участие Москвы и ее компетенции. Это вызывает оптимизм, продолжил вице-премьер, из-за чего правительство ставит перед собой лишь амбициозные задачи.
По его мнению, подход к зеленой повестке изменился — позиция тех, кто требовал скорейшего закрытия угольных станций и прекращения инвестиций в нефтегазовые проекты, стала более взвешенной. Переход к зеленой энергетике будет более плавным, поскольку «от нее никуда не денешься», доля возобновляемых источников энергии будет повышаться.
«Что касается углеводородов и угля, то сейчас их доля в мировом энергобалансе примерно 82%. И она в любом случае останется доминирующей в течение как минимум ближайших десятилетий», — уверен Новак.
С 5 декабря вступил в силу потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель, его ввели страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, затем к ним позднее присоединились Норвегия и Швейцария. С 5 февраля 2023 года начнет действовать ограничение цен на нефтепродукты, точный порог пока не установлен.
Российские власти предупреждали, что не станут принимать потолок цен и откажется от поставок в государства, которые поддержат решение об ограничении. «Мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. барр. в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — пояснял Новак.
В США поясняли, что механизм ограничений цены устроен так, чтобы Россия продолжала поставлять топливо на мировые рынки, однако ее выгода от этого была ограничена. «Я думаю, что она будет заинтересована в продолжении продаже энергии», — заверил госсекретарь Энтони Блинкен. Американский министр финансов Джанет Йеллен также подчеркивала, что российская нефть должна продолжить поступать на рынки. Она назвала Москву значимым поставщиком.