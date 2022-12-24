Новак счел, что поставки энергоресурсов из России некому заменить

Россия поставляет важный для мировых рынков объем энергоресурсов, никакой другой стране невозможно заменить поставки из России, сказал Новак. США указывали, что топливо из России необходимо оставить на рынках, но выгоду ограничить

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Энергоресурсы российского производства важны для мира, их некому заменить, а потребление будет в дальнейшем только расти, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак.

«Это 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, [Россия] является третьей в мире по поставкам угля», — перечислил он.

Новак сказал, что не может себе представить, как мировая экономика сможет обойтись без поставок из России, миру также требуются участие Москвы и ее компетенции. Это вызывает оптимизм, продолжил вице-премьер, из-за чего правительство ставит перед собой лишь амбициозные задачи.

По его мнению, подход к зеленой повестке изменился — позиция тех, кто требовал скорейшего закрытия угольных станций и прекращения инвестиций в нефтегазовые проекты, стала более взвешенной. Переход к зеленой энергетике будет более плавным, поскольку «от нее никуда не денешься», доля возобновляемых источников энергии будет повышаться.

«Что касается углеводородов и угля, то сейчас их доля в мировом энергобалансе примерно 82%. И она в любом случае останется доминирующей в течение как минимум ближайших десятилетий», — уверен Новак.

С 5 декабря вступил в силу потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель, его ввели страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, затем к ним позднее присоединились Норвегия и Швейцария. С 5 февраля 2023 года начнет действовать ограничение цен на нефтепродукты, точный порог пока не установлен.

Российские власти предупреждали, что не станут принимать потолок цен и откажется от поставок в государства, которые поддержат решение об ограничении. «Мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. барр. в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — пояснял Новак.

В США поясняли, что механизм ограничений цены устроен так, чтобы Россия продолжала поставлять топливо на мировые рынки, однако ее выгода от этого была ограничена. «Я думаю, что она будет заинтересована в продолжении продаже энергии», — заверил госсекретарь Энтони Блинкен. Американский министр финансов Джанет Йеллен также подчеркивала, что российская нефть должна продолжить поступать на рынки. Она назвала Москву значимым поставщиком.