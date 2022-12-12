Глава Минфина США оценила потолок цен на нефть словами «пока все хорошо»

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Потолок цен на российскую нефть работает нормально, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS.

«Пока все хорошо» — так министр оценила лимит, который вступил в силу 5 декабря. Йеллен назвала две основные цели потолка: ограничение прибыли Москвы от продажи нефти, но при этом сохранение мировых цен на нефть «в умеренном диапазоне». Российская нефть должна продолжать поступать на рынок, так как Россия — «значимый поставщик», пояснила глава Минфина.

Страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря, а 8 декабря к нему присоединилась Норвегия. Ценовой потолок предусматривает плавный переход — он не будет применяться к нефти, закупленной выше ценового предела, которая была погружена на суда до 5 декабря и выгружена до 19 января 2023 года, уточнял Минфин США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что лимит должен снизить «способность [России] вести войну на Украине». После введения потолка стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до $43,73 за баррель.

Российские власти заявляли, что не примут потолок цен на свое топливо и не станут поставлять его покупателям, которые будут соблюдать ограничение. Москва готовит ответные меры, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, их проработка находится на завершающей стадии.

В качестве ответа на введение ценового потолка глава государства Владимир Путин допускал сокращение добычи. «Конкретные шаги будут изложены в указе президента, который выйдет в ближайшие несколько дней», — сказал Путин 9 декабря.