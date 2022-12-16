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Швейцария вслед за ЕС ввела потолок цен на российскую нефть

Швейцария поддержала санкции ЕС и ввела потолок цен на российскую нефть
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В ответ на продолжающуюся военную агрессию России и дестабилизирующие действия в Украине 3 декабря ЕС согласился применить новые санкции, касающиеся ограничения цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты. <...> 16 декабря Федеральный совет решил принять эти положения, приведя меры Швейцарии в соответствие с мерами ЕС», — написано в заявлении.

Потолок цен на нефть вошел в утвержденный в начале октября восьмой пакет антироссийских санкций. 3 декабря страны Евросоюза согласовали размер потолка на уровне $60 за баррель. Лимит цен на сырую нефть вступил в силу 5 декабря, а 5 февраля 2023 года он начнет действовать для нефтепродуктов из России. 8 декабря к ограничению присоединилась Норвегия.

Российские власти заявляли, что не примут потолок цен на свое топливо и не станут поставлять его покупателям, которые будут соблюдать ограничение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал ответные меры.

Швейцария присоединялась и ко введенным прежде санкциям Брюсселя. 23 ноября страна ввела часть мер из восьмого пакета — в правительстве уточнили, что для присоединения к потолку цен на нефть понадобятся дополнительные юридические основания.

16 декабря Евросоюз объявил о девятом пакете санкций. Они предполагают новые ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, рестрикции против 168 компаний и предприятий в России, заморозку активов двух российских банков и другие меры.

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