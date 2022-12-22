Путин сравнил потолок цен на нефть с попыткой купить «Мерседес» за 5 руб.

Введение потолка цен на энергоносители является «атавизмом колониализма», поскольку производит их одна группа стран, а потребляют в основном Европа и США, отметил президент. Он напомнил о роли рабства в становлении развитых стран

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Владимир Путин раскритиковал введение западными странами нерыночных механизмов регулирования цен на энергоносители. Во время пресс-подхода после заседания Госсовета президент сравнил потолок цен на энергоресурсы с попыткой купить «Мерседес» за 5 руб. и назвал такой подход «атавизмом колониализма».

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«Представьте себе, если вы захотели купить, условно говоря, «Мерседес» или «Шевроле», пришли и сказали: «Куплю за 5 руб. И не выше». Ну хорошо, вы купите одну-две-три машины. А потом «Мерседес» закроется, потому что производство будет нерентабельным», — сказал Путин.

«Все то же самое происходит и в сфере энергетики», — продолжил президент.

Он привел исторические аналогии и заявил, что благополучие стран Европы и США в значительной мере выросло на работорговле, на труде рабов, а Америка обогатилась еще и во время Первой и Второй мировых войн. Производителями нефти и газа, продолжил Путин, являются Россия, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, страны Латинской Америки, Азии, а основными потребителями — США и Европа.

«То, что они сейчас пытаются делать, — это такой атавизм колониализма. Они привыкли воровать, грабить другие страны. <...> И попытка нерыночного регулирования в сфере экономики — этот же самый колониальный грабеж, во всяком случае попытка колониального грабежа. Но мир изменился, и вряд ли им удастся это сделать сегодня», — заключил президент.

Решение о максимальной закупочной цене для российской нефти, поставляемой в танкерах, вступило в силу 5 декабря, но саму величину потолка страны согласовывали до последнего дня. 4 декабря Евросоюз опубликовал решение, потолок составил $60 за баррель. Государства — члены союза согласовали предельную цену в начале декабря после длительного обсуждения, вслед за ними аналогичные меры приняли страны «Большой семерки» и Австралия. Вместе эти государства составляют Коалицию по ограничению цен.



Механизм потолка цен, говорится в решении ЕС, будет пересматриваться каждые два месяца начиная с середины января следующего года.



Ограничения предусматривают, что международные компании из стран G7 не будут оказывать услуги по страхованию, а также трейдингу, финансированию, перевозкам по морю, регистрации судна в национальных судовых реестрах и таможенному оформлению для танкеров с российской нефтью, если цена ее покупки будет выше установленной планки.

Москва теперь может продавать нефть по указанной цене или ниже, пользуясь услугами поставщиков стран G7, «лучших в своем классе», или использовать услуги поставщиков не из стран G7, «которые ограничены по масштабам, более дорогостоящи и менее надежны», отмечал 2 декабря Минфин США.

Власти России сообщили, что подготовят ответные меры. Президент Владимир Путин пообещал подписать соответствующий указ в начале следующей недели.