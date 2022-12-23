Новак допустил снижение добычи нефти из-за потолка цен

Россия не станет поставлять энергоносители в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен на нефть и нефтепродукты, и в начале года может снизить добычу на 500–700 тыс. барр. в сутки, заявил вице-премьер

Фото: Борис Бабанов / Global Look Press

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения потолка цен, заявил телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что сейчас готовится соответствующий указ в качестве ответа на решение стран G7 и Евросоюза ввести ограничения на поставки энергоносителя.

В связи с введением западными странами такого механизма в России может сократиться добыча нефти, допустил Новак. «Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. барр. в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам вице-премьера, это незначительный объем, но «такие риски существуют».

По итогам этого года добыча нефти в России увеличится на 2%, до 535 млн т, а нефтепереработка — на 5%, заявил Новак. Добыча газа по сравнению с прошлым годом сократится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, из них на внутренний рынок будет направлено 470 млрд куб. м, сообщил он.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, затем к ним присоединились Норвегия и Швейцария. Ограничение вступило в силу 5 декабря. С 5 февраля 2023 года начнет действовать ограничение цен на нефтепродукты, порог пока не установлен.

Россия не собирается принимать такой потолок и откажется от поставок в страны, которые поддержат решение о лимите цен. В ноябре Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Кремль занимается подготовкой соответствующего президентского указа. По данным «Ведомостей», документ «в целом согласован». Газета писала со ссылкой на проект, что нефть будет запрещено продавать странам, присоединившимся к потолку цен, либо если в контракте установлено $60 за баррель.

На текущей неделе страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля. Как передавал Reuters, поначалу оно не будет распространяться на внебиржевые сделки. В Кремле сочли введение подобных ограничений неприемлемым и нарушающим «рыночный процесс рыночного ценообразования». Президент Владимир Путин назвал потолок цен на энергоносители «атавизмом колониализма», поскольку производит их одна группа стран, а потребляют в основном Европа и США.