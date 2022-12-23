Новак допустил снижение добычи нефти из-за потолка цен

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Марочко заявил об установке ВСУ постов ПВО на крышах домов в Артемовске Политика, 09:26
Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию Спорт, 09:23
Сотрудник перестает быть «винтиком в системе»: тренды рынка труда-2022 Pro, 09:23
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 09:17
Антидепресс-Санта: спрос на услуги психологов сильно вырос за год Pro, 09:02
Росавиация продлила запрет полетов в 11 аэропортов России на 2023 год Экономика, 09:01
Медведь и «Орлан»: как бизнес поддерживает редкие виды животных Дискуссионный клуб, 09:00
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:52
Овечкин стал лучшим хоккеистом в истории НХЛ по количеству бросков Спорт, 08:51
Зачем следить за изменениями в списках «черных» и «белых» юрисдикций Pro, 08:42
Посол допустил встречу Моди и Путина в 2023 году Политика, 08:40
Не цель, а средство: как «цифра» меняет качество жизни москвичей Город, 08:30
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 08:26
Новак допустил снижение добычи нефти из-за потолка цен Экономика, 08:25
Война санкций ,  
0 

Новак допустил снижение добычи нефти из-за потолка цен

Новак: Россия запретит поставки нефти по контрактам с потолком цен
Россия не станет поставлять энергоносители в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен на нефть и нефтепродукты, и в начале года может снизить добычу на 500–700 тыс. барр. в сутки, заявил вице-премьер
BRENT BRENT $83,01 -0,22%
Фото: Борис Бабанов / Global Look Press
Фото: Борис Бабанов / Global Look Press

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения потолка цен, заявил телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что сейчас готовится соответствующий указ в качестве ответа на решение стран G7 и Евросоюза ввести ограничения на поставки энергоносителя.

В связи с введением западными странами такого механизма в России может сократиться добыча нефти, допустил Новак. «Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. барр. в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам вице-премьера, это незначительный объем, но «такие риски существуют».

По итогам этого года добыча нефти в России увеличится на 2%, до 535 млн т, а нефтепереработка — на 5%, заявил Новак. Добыча газа по сравнению с прошлым годом сократится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, из них на внутренний рынок будет направлено 470 млрд куб. м, сообщил он.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, затем к ним присоединились Норвегия и Швейцария. Ограничение вступило в силу 5 декабря. С 5 февраля 2023 года начнет действовать ограничение цен на нефтепродукты, порог пока не установлен.

Россия не собирается принимать такой потолок и откажется от поставок в страны, которые поддержат решение о лимите цен. В ноябре Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Кремль занимается подготовкой соответствующего президентского указа. По данным «Ведомостей», документ «в целом согласован». Газета писала со ссылкой на проект, что нефть будет запрещено продавать странам, присоединившимся к потолку цен, либо если в контракте установлено $60 за баррель.

На текущей неделе страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля. Как передавал Reuters, поначалу оно не будет распространяться на внебиржевые сделки. В Кремле сочли введение подобных ограничений неприемлемым и нарушающим «рыночный процесс рыночного ценообразования». Президент Владимир Путин назвал потолок цен на энергоносители «атавизмом колониализма», поскольку производит их одна группа стран, а потребляют в основном Европа и США.

Читайте на РБК Pro
Обложка c предсказанием будущего: 2023 год по версии The Economist
Может ли криптобиржа Binance последовать на дно вслед за FTX
Как научить менеджеров по продажам увеличивать средний чек и число сделок
Что будет с рублем в 2023 году: прогнозы экономистов
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Новак потолок цен на нефть добыча нефти
Материалы по теме
Минфин США пояснил, как будет действовать потолок цен на нефтепродукты
Экономика
Швейцария вслед за ЕС ввела потолок цен на российскую нефть
Политика
Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter