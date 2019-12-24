Ответы Ольги Васильевой на вопросы читателей РБК. Главное

Ничего не изменилось в школьной программе по алгебре, по физике за 40 лет. Но изменилось отношение к учебе, изменилось отношение учителей, изменились требования, которые предъявляются к детям. <...> Мы с вами имели большой интеллектуальный кругозор, сейчас, начиная с 10 класса или раньше, начинается натаскивание на тот или иной предмет, который ребенок будет сдавать в 11 классе по ЕГЭ. Давно нет уже оценки качества губернаторов по ЕГЭ, но есть то, к чему мы сейчас пришли — так называемая оценка качества учителя по баллам. Пропадает звено «учитель — ученик». Я глубоко убеждена, домашние задания должны быть минимальны по времени, все, что необходимо ребенку, должно быть в школе. Не бывает, чтобы образование так рухнуло за 30 лет, чтобы мы с первого класса нанимали репетиторов.

Вторая сторона, в 1986 году мы были первыми в мире по функциональной грамотности, то есть прочитав страницу, мы могли ее пересказать. А сейчас у нас 25% населения в стране не владеют функциональной грамотностью. Мы сейчас запустили масштабный проект по поднятию этой грамотности. Без этого можно разбиться, если ребенок не понимает, что он читает. Плюс, потеря внимания.

Это увлечение показателями привело к тому, к чему оно привело. Есть строгие саннормы, которые должны выполняться, но дальше «если закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», получается то, что получается. Все зависит от людей».

О шестидневке

«Школа по уставу сама принимает решение. Родителей просто дезинформируют, когда говорят, что вопрос о переходе на пятидневку, школы сами не могут решить. Я убеждена, что малышам просто нечего делать шестой день в школе, они должны быть дома, общаться с родителями, отдыхать. А старшие классы — 10 и 11 — могут идти в школу по необходимости. Школа в праве принимать решение сама. Самое простое, что можно посоветовать родителям, напишите в департамент, в министерство, все будет решено. Родителям не нужно быть пассивными. Не требовать невозможного, а быть соучастником».

По пять дней в неделю учатся 68% школьников, по субботам учится каждый третий ребенок, следует из данных опроса ОНФ «Равные возможности — детям». При этом, как показывает опрос 828 школьников от 13 до 18 лет, проведенный в декабре 2019 года, большая часть подростков ежедневно посещают шесть (43%) или семь (43%) уроков. На домашнюю работу уходит в среднем 2 ч 24 мин. в день: в начальной школе чуть меньше — 2 ч 8 мин., в старших классах — 2 ч 37 мин.

Об обучении детей-инвалидов в детских садах и школах

«Инвалиды были всегда и забота была о них всегда, но мало кто об этом говорил. Сейчас главная задача — чтобы люди стали добрее. Должно остаться и то и другое: и коррекционные школы и сады и инклюзивное образование. Закон позволяет это делать. Я глубоко убеждена, что для социализации всех нас мы должны учиться и жить вместе. Но самое главное, нужно воспитывать и в детях и во взрослых любовь и вдумчивое отношение к рядом сидящих. Школам не хватает добра и любви».

Инклюзивное образование подразумевает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных, а не специализированных учреждениях. В качестве эксперимента такая организация учебного процесса внедрялась в России в 2008 — 2009 годах. Право на совместное обучение в стране закрепили в 2016 году Федеральным государственным образовательным стандартом. Еще в 2017 году вице-премьер Ольга Голодец говорила о нехватке педагогов, готовых работать с детьми с ограниченными возможностями.

О запрете на использование мобильных телефонов на уроках

«Во время учебного процесса использовать телефон не нужно, потому что отвлекает и вредит вашему здоровью. Кто-то говорит, что в таком случае телефоны будут пропадать, кто-то говорит о необходимости связи с родителями. Многие родители мне предлагают ограничить учителей в телефонах на время учебного процесса. На сегодняшний день какая картина: у нас 18 600 школ отказались от телефонов в учебном процессе, это чуть меньше, чем половина. Что в итоге: повысилась внимательность, снизилась тревожность, повысилась вербальная коммуникация и увеличился уровень двигательной активности. Это абсолютно надуманная проблема. Телефоны не должны использоваться во время учебного процесса. Интересно другое, школа в праве сама принять. Решение без наших рекомендаций, будут там мобильные телефоны или нет. Стоит только захотеть».

О проблемах питания в школах

«Нужно сесть педагогам и директору и подумать, как организовать производительность труда. Здесь нет проблемы. За 10 минут нельзя накормить ребенка, но если правильно выстроена логистика, это не стоит не копейки. Это вопрос к директорам школы. И это реальные, выполнимые вещи. Конечно, собираем, рассказываем, показываем, учим школы делать проект «Умная школа» — как сделать так, чтобы в школе все работало. В некоторых регионах в Екатеринбурге, в Удмуртии, в Москве, уже работает этот проект».

О стрельбе в школах

«Должны быть охрана школы, для меня было бы оптимально, чтобы все школы охраняла Росгвардия, должен быть психолог. Директор вправе не взять психолога в штат, мотивы, которые его двигают — это его мотивы, чаще всего они связаны с тем, что он ставки не хочет делить. Вот мы их обязали, психологическая служба в школе должна быть. Но все-таки все идет от семьи, и в какой-то момент школьник перестает общаться с родителями и у него должен быть друг, может быть, психолог, с которым он может поговорить. Что касается компьютерных игр, наука убеждена, что происходит подмена реального мира, когда человек погружен в виртуальную действительность. Это не только наша проблема, она мировая».

За последние годы в России произошел ряд вооруженных нападений в учебных заведениях. Последние громкие случаи — стрельба в Керченском политехническом колледже в 2018 году и стрельба в одном из колледжей Благовещенска в ноябре этого года. 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа взорвал самодельную бомбу на первом этаже, а после открыл стрельбу из помпового ружья. Погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. 14 ноября 2019 года студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ устроил в здании стрельбу. Погибли два человека, включая нападавшего (он покончил с собой). После произошедшего премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал у Минпросвещения отчет о ситуации в Амурской области.

О политизации школьников

«Чтобы быть политизированным, нужно много знать. На сегодняшний день уровень знания истории, литературы, географии достаточно низкий. Если ты какие-то идеи кому-то несешь, они чаще всего на чем-то зиждиться. Я допускаю, что есть место протесту подростковому, который есть всегда. И иногда им пользуются взрослые люди. <...> О какой политизации можно говорить? Что, они читают философов в массовом порядке? Воспитывать и интеллектуально развивать их нужно, конечно. И дома и в школе».

62% опрошенных российских школьников считают себя патриотами России, следует из исследования «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения» (автор исследования — «Михайлов и Партнеры. Аналитика»; опрос проводился в сентябре 2019 года, в нем приняли участие 1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России). Российская политика большинству школьников (67%) не интересна. Треть (35%) опрошенных оценила состояние дел в России как «стабильность без изменений», 27,7% — как «развитие» и 25,8% — как «упадок». Чем старше респондент, тем он пессимистичнее: про упадок в России сказали 37% опрошенных от 16 до 18 лет. Участвовать в акциях протеста с политическими требованиями школьники не хотят: 52% в случае с согласованными и 74,5% в случае с несогласованными митингами. Больше половины опрошенных (66,5%) говорит, что на несогласованный митинг их не пустят родители.

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