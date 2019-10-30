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Политика ,  
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Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе
Более 15% столкнувшихся с буллингом школьников предпочтут никому об этом не рассказывать, выяснили аналитики. Чаще всего травля в школе связана с внешностью, одеждой или национальностью

Буллинг и образование

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое. О случаях агрессии со стороны учеников в отношении учителей говорят 22% опрошенных подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Об этом говорится в социологическом исследовании «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения» (есть у РБК, автор исследования — «Михайлов и партнеры.Аналитика»).

Как считали

Агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика» в рамках социологического проекта «Мы считаем» в сентябре 2019 года опросило 1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России. Опрос проводился комбинированным методом, вопросы о сексе задавались только людям старше 16 лет, вопросы об участии в митингах — аудитории старше 14. «Михайлов и Партнеры» — коммуникационная группа, среди клиентов которого, в том числе, федеральные и региональные органы власти. Основатель агентства Сергей Михайлов ушел из него в 2004 году. С 2012 года он возглавляет информагентство ТАСС.

Почти 20% учащихся отмечали случаи проявлении агрессии со стороны учителей (19,7%). Чаще всего, по мнению подростков в возрасте от 16 до 18 лет, травля сверстников происходит из-за внешнего вида — одежды или прически — и национальности (43,8% и 33,6% соответственно). Тем не менее, 65% опрошенных отметили дружелюбную атмосферу в собственной школе.

Большинство опрошенных в случае столкновения с агрессией рассказали бы об этом:

  • родителям (63,8%)
  • друзьям (29,2%)
  • учителю (19,2%)
  • предпочли бы никому не рассказывать 15,2% опрошенных
  • лишь 0,5% обратились бы в полицию

Сами школьники рекомендуют жертвам буллинга рассказать родителям (56,3%), никак не реагировать (24,8%), также обратиться к друзьям (23,6%) или учителям (20,2%) или дать сдачи (17,1%).

Наиболее востребованными школьники считают профессии врача, IT-специалиста, повара/кондитера, преподавателя, сотрудника правоохранительных органов, а также различные творческие специальности. Чиновниками захотели стать менее одного процента опрошенных.

Семья и половая жизнь

Две трети (66%) молодых людей ответили, что в их окружении есть ровесники, которые уже ведут половую жизнь.

Инстинкт продолжения рода назвали основной причиной вступления в брак 28,4% опрошенных от 16 до 18 лет, 28% подростков считают, что люди женятся, потому что ищут поддержки и уюта, 24,3% опрошенных видят удобство (организация быта и другое) главным фактором для регистрации отношений.

63% знакомы с термином ЛГБТ, из тех, кто знаком, 68% относятся «без особых эмоций».

Политики, митинги и отмены концертов

62% опрошенных считают себя патриотами России. Основные причины для гордости за страну:

  • природа (13%)
  • большая территория (11%)
  • человеческие качества российского народа (10%)
  • история (7%)
  • победа в Великой Отечественной войне (6%).

Для 34% важна возможность жить в другой стране по их выбору, если бы у них появилась возможность выбирать.

Российская политика большинству (67%) не интересна. Треть (35%) опрошенных оценили состояние дел в России как «стабильность без изменений», 27,7% как «развитие» и 25,8% как «упадок». Чем старше респондент, тем он пессимистичнее — про упадок в России сказали 37% опрошенных от 16 до 18 лет.

Президент Владимир Путин нравится 19,5% опрошенным в возрасте от 10 до 13 лет, среди школьников в возрасте 16-18 — 10,8%. В список политиков, которые набрали более 1% симпатий у школьников, вошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, премьер Дмитрий Медведев и оппозиционер Алексей Навальный.

Две трети респондентов (70%) слышали, что в стране проходили акции протеста. Большинство (64,5%) считают, что ее участники борются с с несправедливостью. Но участвовать в акциях протеста с политическими требованиями школьники не хотят: 52% в случае с согласованными и 74,5% в случае с несогласованными митингами. Больше половины опрошенных (66,5%) говорят, что на несогласованный митинг их не пустят родители.

Ничего не слышали об отмене концертов в 2018 году исполнителей Хаски, «Френдзона», «Пошлая Молли» и других 57% подростков. Наиболее популярным артистом у молодых людей оказался Егор Крид (44,1%), вслед за ним по популярности идут Элджей (34,6%) и Face (25,1%).

Авторы: Владимир Дергачев, Егор Губернаторов
Теги: Опрос, Исследование, «Михайлов и партнеры», дети, Школьники, акции протеста
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