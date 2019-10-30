Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

Более 15% столкнувшихся с буллингом школьников предпочтут никому об этом не рассказывать, выяснили аналитики. Чаще всего травля в школе связана с внешностью, одеждой или национальностью

Буллинг и образование

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое. О случаях агрессии со стороны учеников в отношении учителей говорят 22% опрошенных подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Об этом говорится в социологическом исследовании «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения» (есть у РБК, автор исследования — «Михайлов и партнеры.Аналитика»).

Как считали Агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика» в рамках социологического проекта «Мы считаем» в сентябре 2019 года опросило 1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России. Опрос проводился комбинированным методом, вопросы о сексе задавались только людям старше 16 лет, вопросы об участии в митингах — аудитории старше 14. «Михайлов и Партнеры» — коммуникационная группа, среди клиентов которого, в том числе, федеральные и региональные органы власти. Основатель агентства Сергей Михайлов ушел из него в 2004 году. С 2012 года он возглавляет информагентство ТАСС.

Почти 20% учащихся отмечали случаи проявлении агрессии со стороны учителей (19,7%). Чаще всего, по мнению подростков в возрасте от 16 до 18 лет, травля сверстников происходит из-за внешнего вида — одежды или прически — и национальности (43,8% и 33,6% соответственно). Тем не менее, 65% опрошенных отметили дружелюбную атмосферу в собственной школе.

Большинство опрошенных в случае столкновения с агрессией рассказали бы об этом: