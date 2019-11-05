Путин усомнился в необходимости подготовки бакалавров по русскому языку

По мнению президента, возможно, имеет смысл возродить прежнюю систему и готовить таких специалистов пять лет. Эту точку зрению поддержала министр просвещения Ольга Васильева

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о необходимости разделения подготовки преподавателей русского языка на бакалавриат и магистратуру. Речь об этом зашла на заседании Совета по русскому языку во вторник, 5 ноября.

«По таким специальностям, как «русский язык», это эффективно — делить на бакалавриат и магистратуру? Что это дает?» — поинтересовался президент. «Бакалавриат преподает только в младших классах, а магистратура дает право преподавать до 10–11-го?» — задал президент уточняющий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

Путин также поинтересовался, является ли такое разделение «просто модной голой схемой» или в этом есть «какой-то смысл». «Или, действительно, возродить прежнюю систему? Готовить пять лет и давать полноценное образование, чтобы человек сразу мог пойти и преподавать в школу», — заявил Путин. Он добавил, что окончательного мнения на этот счет у него пока нет.

В то же время президент заявил, что в других случаях разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру имеет смысл. В качестве примера он привел подготовку специалистов в области кибернетики, технических специальностей, когда полученные в рамках бакалавриата знания уже можно применять на практике. «Потом следующий шаг — магистратура. Там еще больше знаний», — пояснил президент.

Министр просвещения Ольга Васильева на совещании выступила за возвращение пятилетней программы специалитета при обучении педагогическим специальностям. «Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование», — заметила Васильева (цитата по ТАСС).