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Путин усомнился в необходимости подготовки бакалавров по русскому языку
По мнению президента, возможно, имеет смысл возродить прежнюю систему и готовить таких специалистов пять лет. Эту точку зрению поддержала министр просвещения Ольга Васильева
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о необходимости разделения подготовки преподавателей русского языка на бакалавриат и магистратуру. Речь об этом зашла на заседании Совета по русскому языку во вторник, 5 ноября.

«По таким специальностям, как «русский язык», это эффективно — делить на бакалавриат и магистратуру? Что это дает?» — поинтересовался президент. «Бакалавриат преподает только в младших классах, а магистратура дает право преподавать до 10–11-го?» — задал президент уточняющий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

Путин также поинтересовался, является ли такое разделение «просто модной голой схемой» или в этом есть «какой-то смысл». «Или, действительно, возродить прежнюю систему? Готовить пять лет и давать полноценное образование, чтобы человек сразу мог пойти и преподавать в школу», — заявил Путин. Он добавил, что окончательного мнения на этот счет у него пока нет.

В то же время президент заявил, что в других случаях разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру имеет смысл. В качестве примера он привел подготовку специалистов в области кибернетики, технических специальностей, когда полученные в рамках бакалавриата знания уже можно применять на практике. «Потом следующий шаг — магистратура. Там еще больше знаний», — пояснил президент.

Министр просвещения Ольга Васильева на совещании выступила за возвращение пятилетней программы специалитета при обучении педагогическим специальностям. «Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование», — заметила Васильева (цитата по ТАСС).

В России программы по подготовке бакалавра стали появляться еще в 1990-х годах, но повсеместно такое разделение стало основным с 2011 года: за день до Нового года вступили в силу новые Федеральные образовательные стандарты.

РБК направил запрос в пресс-службы МГУ, МГИМО и РУДН.

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко считает, что возвращение к специалитету по русскому языку повредит мобильности высшего образования по этой специальности.
«Сейчас есть возможность идти работать в школе, получив филологическое образование в бакалавриате, плюс два года в магистратуре по педагогическому направлению. Либо есть другая траектория: человек заканчивает бакалавриат, потом работает в школе, но он понимает, что ему интереснее заниматься исследованиями. В таком случае человек идет в магистратуру по русскому языку, где учится уже как будущий исследователь-филолог», — сказал РБК Реморенко. Он добавил, что возвращение к прежней модели вынудит филологов получать второе высшее образование в течение пяти лет. «Существующая сложившаяся модель есть в европейской практике, и не ясно, зачем от нее отказываться», — добавил он.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко в разговоре с РБК назвала избыточным возвращение к специалитету по педагогическим специальностям. «Если учитель преподает с пятого по восьмой класс, то ему хватит бакалавриата при регулярном повышении квалификации. Для учителя старших классов магистратура желательна, так как учитель у выпускников должен обладать достаточно серьезными знаниями. Возвращение к специалитету — это желание грести всех под одну гребенку, это избыточно и не всем это необходимо. Кроме того, целесообразно брать учительскую магистратуру после получения педагогического стажа, чтобы человек понимал, какие проблемы ему необходимо исправить», — пояснила Клячко.

Авторы: Мария Бондаренко, Егор Губернаторов
При участии: Алена Прокопенко, Роман Кирьянов
Теги: Владимир Путин, русский язык, высшее образование, Ольга Васильева
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