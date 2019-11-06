В Кремле опровергли обсуждение возможной отмены ЕГЭ

Вопрос отмены единого государственного экзамена не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Никаких обсуждений на этот счет не ведется», — сказал официальный представитель Кремля. При этом, по его словам, высказываются разные точки зрения. Своим мнением в том числе делятся эксперты, добавил Песков.

Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму в марте 2018 года. Как сообщил зампред думского комитета по образованию и науке и один из авторов инициативы Борис Чернышов, необходимо отменить «надоевший ученикам и родителям ЕГЭ», направленный не на получение знаний, а «на дрессировку по определенному набору заданий». По мнению депутатов, отмена экзамена позволит качественнее отбирать абитуриентов.

В Минобрнауки тогда заявили, что ЕГЭ позволяет поступать в вузы «на равных условиях вне зависимости от места проживания» и его система в последние годы совершенствовалась.

Единый государственный экзамен начали проводить в экспериментальном режиме в некоторых регионах России с 2001 года. С 2009-го он стал обязательным для всех школ страны.