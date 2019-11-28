В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования

Министр Ольга Васильева уверена в «понятности» новых стандартов. «Мы хотим гарантировать семье и ученику тот оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует его возрасту, обеспечивает последовательное изучение основ наук и формирование личностных качеств, создает прочную основу для обучения на следующих уровнях общего или профессионального образования», — сказала она.

Что такое ФГОС ФГОС — обязательные требования для школ, колледжей и вузов. На их основе разрабатываются учебные программы и учебники. В 2017 году президент Владимир Путин поручил «систематически обновлять» содержание общего образования «на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий». Работа по обновлению ФГОС шла более полутора лет.

Ранее Российская академия образования (РАО) в экспертизе заявила о ряде существенных нарушений в проекте ФГОС, отметив, что стандарты требуют дальнейшей доработки. Всего академия сделала около 500 замечаний к стандартам. Недостатками образовательных проектов эксперты РАО посчитали, к примеру, «ориентированность на контроль учащихся», отсутствие предложений по способам «социализации агрессивного, суицидального поведения школьников», формальный подход к изложению здорового образа жизни учащихся.

Президент РАО Юрий Зинченко, присутствовавший на заседании совета, пояснил, что многие замечания академии были учтены в финальном варианте проекта. «Учтены требования к химии, ОБЖ. Но не учтены, к примеру, по географии», — пояснил он.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу назвала содержание предмета ОБЖ практикоориентированным. «То предметное содержание, которое отражено, — это результат общественного договора. Большим шагом вперед является появление модулей «информационная безопасность» и «кибербезопасность», — считает Шойгу.

В проект ФГОС для начальной школы Минпросвещения включило также в рамках преподавания основ религиозных культур и светской этики преподавание основ религий. В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики. Модуль выбирается родителями школьника либо их законным представителем.