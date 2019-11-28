В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
Минэк отказался от притязаний на управление совокупным спросом Экономика, 19:41 Минприроды заявило о запрете усыплять здоровых животных Общество, 19:39 Топилин объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным Общество, 19:35 Тюрьма и список Forbes: что стало с самыми популярными бизнесменами 90-х Бизнес, 19:31  Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:31 Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Экономика, 19:30 Как наслаждаться отдыхом без чувства вины РБК и Renault, 19:22 ФИДЕ исключила перенос Всемирной шахматной олимпиады из России Спорт, 19:08 Глава «Укроборонпрома» допустил интерес России в сделке с «Мотор Сич» Политика, 19:07 Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине Политика, 19:05 Эксперты выявили у европейцев растущий финансовый стресс Общество, 19:00 Медведев назвал риски «тупого подхода» к созданию цифрового госуправления Политика, 18:59 Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр Политика, 18:57 «Грязные данные», «интернет тел» и массовое распространение eSIM Pro, 18:56
Общество ,  
0 
В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования
Совет по федеральным образовательным стандартам одобрил обновленные проекты стандартов для начальной и средней школы
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК. Совет возглавляет министр просвещения Ольга Васильева, решение было принято большинством голосов.

Образовательные стандарты по поручению президента Владимира Путина должны быть обновлены до 1 декабря.

Как заявил на заседании совета первый замминистра просвещения Павел Зенькович, новые образовательные стандарты могут вступить в силу 1 сентября 2021 года и будут внедряться поэтапно до 2024 года. По его словам, обновленные ФГОС не содержат новшеств, которые могли бы увеличить нагрузку на учащихся.

«Проекты предусматривают вариативность и оставляют возможность для творчества преподавателей. Кроме того, мы попытались сократить бумажную работу. В целом в обновленных стандартах нет ничего такого, что уже сейчас не применялось бы в школах», — сказал Зенькович.

Общество
Академики попросили изменить стандарты образования из-за 500 замечаний

Министр Ольга Васильева уверена в «понятности» новых стандартов. «Мы хотим гарантировать семье и ученику тот оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует его возрасту, обеспечивает последовательное изучение основ наук и формирование личностных качеств, создает прочную основу для обучения на следующих уровнях общего или профессионального образования», — сказала она.

Что такое ФГОС

ФГОС — обязательные требования для школ, колледжей и вузов. На их основе разрабатываются учебные программы и учебники. В 2017 году президент Владимир Путин поручил «систематически обновлять» содержание общего образования «на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий». Работа по обновлению ФГОС шла более полутора лет.

Ранее Российская академия образования (РАО) в экспертизе заявила о ряде существенных нарушений в проекте ФГОС, отметив, что стандарты требуют дальнейшей доработки. Всего академия сделала около 500 замечаний к стандартам. Недостатками образовательных проектов эксперты РАО посчитали, к примеру, «ориентированность на контроль учащихся», отсутствие предложений по способам «социализации агрессивного, суицидального поведения школьников», формальный подход к изложению здорового образа жизни учащихся.

Президент РАО Юрий Зинченко, присутствовавший на заседании совета, пояснил, что многие замечания академии были учтены в финальном варианте проекта. «Учтены требования к химии, ОБЖ. Но не учтены, к примеру, по географии», — пояснил он.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу назвала содержание предмета ОБЖ практикоориентированным. «То предметное содержание, которое отражено, — это результат общественного договора. Большим шагом вперед является появление модулей «информационная безопасность» и «кибербезопасность», — считает Шойгу.

В проект ФГОС для начальной школы Минпросвещения включило также в рамках преподавания основ религиозных культур и светской этики преподавание основ религий. В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики. Модуль выбирается родителями школьника либо их законным представителем.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: школа, стандарты
Материалы по теме
Академики попросили изменить стандарты образования из-за 500 замечаний
Общество
Путин дал совет школьникам по выбору будущей профессии
Общество
Москалькова разработает спецкурс для вузов по искусственному интеллекту
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter