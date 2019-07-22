Зарплата каждого пятого работника образования оказалась меньше ₽15 тыс.

Зарплаты, которые указывает ведомство, — это начисления до вычета налогов. Реальные доходы людей, которые задействованы в образовании, меньше.

Под работниками сферы образования понимаются все сотрудники детских садов, школ, высших учебных заведений, спортивных школ, профессиональных училищ и т.д. Это не только учителя, но и администрация, уборщицы и другие работники.

Как в России повышали зарплаты бюджетникам В мае 2012 года Владимир Путин подписал серию указов, согласно которым к 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были составлять 200% от средней по региону. Зарплаты учителей должны были достигнуть 100% от средней по региону. По данным Росстата, в январе—марте 2019 года средняя зарплата работников дошкольных образовательных учреждений составила 32 тыс. руб., сотрудников школ — 39,5 тыс., профессиональных училищ — 36,5 тыс., вузов — 84,1 тыс. руб.

РБК направил запросы в министерства просвещения и науки и высшего образования с просьбой прокомментировать исследования Росстата.

Почему в образовании сохраняются низкие зарплаты

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко считает, что низкие зарплаты в бедных регионах связаны с привязкой к среднему заработку. Если средняя зарплата в регионе низкая, то и средняя зарплата работников образования будет низкой, замечает он.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко уточняет: «Средняя зарплата учителя стала равна средней по региону, но если смотреть глубже, то мы видим большой разброс: в школах федерального и регионального ведения зарплаты достаточно высокие, в школах муниципального ведения — значительно ниже. А средний уровень — это когда два человека получают по 10 тыс., третий получает 40 тыс., а в среднем все получают 20 тыс.». Статистика позволяет увидеть, что скрывают средние цифры по региону, заключила она.

«В других странах зарплата учителя меряется не по средней в экономике региона, а по тем зарплатам, которые получают люди с аналогичным образованием», — резюмирует эксперт.

Самые бедные и богатые регионы

Больше всего сотрудников сферы образования, которые получают меньше или на уровне МРОТ, в Тверской области — почти 24%. Также в пятерке антилидеров Дагестан, Липецкая область, Чечня и Республика Марий Эл.

Эти цифры, особенно в Твери, выглядят как малореалистичные, утверждает профессор МГУ Наталья Зубаревич. «Не может быть, чтобы четверть по региону получала МРОТ или меньше. Возможно, есть проблемы со сбором данных», — заметила она.

РБК направил запрос в десять регионов, в которых были зафиксированы самые маленькие зарплаты работников сферы образования.

В отделе планирования, экономики и статистики министерства образования и науки Чечни РБК сообщили, что средние зарплаты по разным категориям работников выше МРОТ. В министерстве образования и науки Адыгеи отметили, что меньше МРОТ зарплата только у 4,6% работников образования. В основном люди, получающие зарплату по МРОТ и ниже, — это персонал, который работает не на полной ставке, пояснили в региональном министерстве.

В министерстве образования и науки Астраханской области РБК заявили, что в регионе сотрудники, полностью отработавшие норму, не получают меньше МРОТ. В ведомстве пообещали сделать запрос в Росстат, чтобы уточнить, как были получены такие цифры.

Только в четырех регионах нет тех, кто получал бы меньше МРОТ: это Мурманская область, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области. Меньше 1% таких в Архангельской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии и Чукотском и Ненецком автономных округах. От 1 до 2% работников получают в этом пределе в 15 регионах, среди которых Санкт-Петербург и Москва.

Итоги исследования зарплат по всем отраслям показали, что около 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты. Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают только 11 287 граждан России.