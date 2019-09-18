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Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Национальный родительский комитет обратился в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной госэкзамен (ОГЭ) по иностранному языку. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения.

Как отмечают общественники, подготовка к еще одному обязательному экзамену потребует много сил и времени от детей, а от их родителей — дополнительных расходов. В комитете также считают, что школьники будут уделять меньше внимания русскому языку, математике, истории и другим предметам.

«С учетом того, что в наших школах иностранные языки и так изучаются в обязательном порядке, считаем недопустимым введение обязательного ЕГЭ и ОГЭ», — говорится в тексте обращения. Родители выступают за то, чтобы сдавать эти экзамены можно было на добровольной основе, сказано в документе.

Автор инициативы — председатель комитета Ирина Волынец. В 2018 году она баллотировалась кандидатом на выборах президента от Народной партии, однако сняла свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.

РБК направил запрос в Минпросвещения России.

Общество
Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Иностранный язык станет обязательным предметом единого госэкзамена, который школьники должны сдавать для получения аттестата, с 2022 года. Как ранее объявила глава Минпросвещения Ольга Васильева, с 2020 года экзамен в тестовом режиме пройдет в нескольких регионах.

Теги: ЕГЭ, экзамен, иностранный язык, новости РБК
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