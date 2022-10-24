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В Финляндии зафиксировали пять сейсмических событий в районе Nord Stream

В Финляндии зафиксировали пять сейсмических событий в районе прохождения Nord Stream
По данным сейсмологов, 20 октября в районе прохождения газопровода «Северный поток» в Финском заливе произошли четыре сейсмических события магнитудой от 1,3 до 1,8. На следующий день зафиксировано еще одно — магнитудой 1,4
Фото: Pius Koller / Imago / Global Look Press
Фото: Pius Koller / Imago / Global Look Press

В Финском заливе под Выборгом Ленинградской области 20 октября приборы зарегистрировали четыре сейсмических события неясного происхождения, следует из ежедневного бюллетеня института сейсмологии университета в Хельсинки. На следующий день было зафиксировано еще одно такое событие.

На представленной специалистами карте данные происшествия обозначили синими кружками. Так обозначаются взрывы или разрушения скал, красным — землетрясения.

Инциденты 20 октября происходили с 12:35 до 18:32 мск. В 12:35 зарегистрирован толчок магнитудой 1,8, в 14:02, 17:54 и 18:32 — магнитудой 1,3. 21 октября взрыв зафиксирован в 3:08, его магнитуда составила 1,4.

РБК направил запрос в «Газпром» и компанию Nord Stream AG

Материал дополняется

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